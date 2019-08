Vulkaan dwingt Sipef tot winstalarm

Sipef zal dit jaar 28.000 ton minder palmolie produceren als gevolg van een dikke laag as en steengruis op zijn plantages en fabrieken.

Het voorbije weekend barstte de vulkaan Mount Uluwan in Papoea-Nieuw-Guinea uit, voor de tweede keer in een dikke maand tijd. Resultaat is opnieuw een dikke laag - 3 à 5 centimer - as en kleine steentjes in de nabije omgeving, inclusief de palmolieplantages en -fabriek van het Belgische Sipef .

Net als eind juni, werden zaterdag een 5.000-tal werknemers uit de regio geëvacueerd en tijdelijk ondergebracht in kampen. Sipef meldt dat in juli duizenden hectares niet geoogst konden worden, en ook de tweede uitbarsting zal een gelijkaardig effect hebben. Bovendien is een olie-extractiefabriek - die nog maar vijf dagen was heropgestart - opnieuw stilgelegd voor opruimwerken.

Twee jaar herstel

De asregen heeft ook zware schade aangericht aan een deel van de plantages, goed voor 950 hectare. De planten zijn er dermate aangetast dat het twee jaar zal duren eer ze vruchtentrossen met normale opbrengst kunnen produceren. 'De palmtakken zijn bezweken onder het gewicht. Ik denk dat er op bepaalde plaatsen gemiddeld nog drie per boom overblijven terwijl dat normaal dertig is. Gelukkig moeten ze niet heraangeplant worden. Ze komen het wel te boven, maar het zal even duren', zegt CEO Francois Van Hoydonck die zo'n natuurgeweld nog nooit heeft meegemaakt in zijn carrière. 'De vulkaan puft elke dag wel een beetje, maar dit is uitzonderlijk.

14 miljoen euro verlies

De vulkaanuitbarstingen komen voor Sipef bovenop de uitzonderlijke regen eerder dit jaar in Papoea waardoor de oogst en transport problemen kende. Dat alles samen zal volgens het bedrijf een negatieve impact hebben van 14 miljoen euro op de winst voor belastingen. Ter vergelijking, Sipef boekte over het boekjaar 2018 een nettowinst (exclusief de verkoop van een bedrijfsdivisie) van 22,5 miljoen euro.

Tel daarbij de aanhoudend lage palmolieprijs en de kans is groot dat er van dat cijfer op het einde van het jaar niet veel meer overschiet. 'Dat is een juiste redenering', aldus Van Hoydonck die later deze maand halfjaarcijfers zal vrijgeven. 'Het zijn harde tijden.'