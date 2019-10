Vulkaanuitbarstingen en lage palmolieprijs zadelen Sipef met verliesjaar op

De plantageholding Sipef heeft over de eerste negen maanden 10,4 procent minder palmolie geproduceerd door moeilijke teeltomstandigheden en de vulkaan Ulawun. Het jaar zal in het rood eindigen.

Zoals verwacht is de tradingupdate van Sipef niet echt vrolijke lectuur, al zijn er toch enkele lichtpunten. Zo steeg de productie van palmolie op de Indonesische plantage in het derde kwartaal met 3,3 procent. Het is meteen het eerste kwartaal van 2019 dat een positieve evolutie kent.

De toestand in Papoea-Nieuw-Guinea is een ander paar mouwen. Daar werden de plantage Hargy Oil Palms en de omliggende boeren tot driemaal toe getroffen door uitbarstingen van de vulkaan Ulawun. Grote delen van Hargy Oil Palms werden bedekt door een laag as en kleine steentjes - soms 15 centimeter dik - waardoor de productie daalde en oliepalmen werden beschadigd.

De werknemers en hun families moesten telkens worden geëvacueerd, wat in een onderbreking van de oogstactiviteiten resulteerde. De Papoease palmolieproductie halveerde nagenoeg in het derde kwartaal.

Rubber

Over de eerste negen maanden van het jaar ligt de palmolieproductie in Indonesië nu nog 1,2 procent lager dan een jaar eerder. Voor Papoea bedraagt de achterstand 24,4 procent en voor de hele groep 10,4 procent. Sipef verwacht dat dat voor de rest van het jaar zo blijft.

Schermvullende weergave Een palmolieboer laadt trossen oliepalmvruchten op een truck in Indonesië. ©AFP

Ook de rubberteelt heeft het in het jubileumjaar 2019 - een jaar waarin Sipef net 100 jaar op de beurs staat - moeilijk. Door een schimmel valt de productie na negen maanden 18,3 procent kleiner uit dan in de overeenkomstige periode van 2018. De theeproductie is dan weer 6,2 procent groter ondanks droogte in het derde kwartaal. De bananenproductie in Ivoorkust kent zonder meer een sterk jaar (+18,1%).

Klim

Naast de productievolumes zijn ook de marktprijzen een bepalende factor voor de resultaten van Sipef. De palmolieprijs verbeterde in het derde kwartaal tot 590 dollar per ton in augustus om daarna weer licht te dalen. De gemiddelde prijs over de eerste negen maanden bedraagt 530 dollar, wat 100 dollar minder is dan een jaar eerder en een vrij laag niveau. De vraag in China en India is echter fors gestegen zodat de voorraden slinken.

Omdat ook een sterke toename van de biodieselvraag wordt verwacht en de productiegroei beperkt zal zijn, verwacht Sipef een klim van de palmolieprijs in het vierde kwartaal.

Voor rubber ziet het er niet zo goed uit. De handelsoorlog en een lagere vraag in China wegen op de prijzen. Een lagere theeproductie door droogte zou dan weer in hogere prijzen moeten resulteren, terwijl ook de bananenprijzen in het vierde kwartaal traditioneel de hoogte in gaan.

Rode cijfers

Sipef heeft tot dusver 88 procent van zijn verwachte palmolievolumes verkocht tegen gemiddeld 571 dollar per ton. Ter vergelijking: een jaar geleden was 78 procent verkocht tegen 694 dollar per ton. Van de rubberproductie is 88 procent verkocht tegen 1.544 dollar per ton, wat ongeveer overeenstemt met de toestand een jaar eerder. Omdat de verwachte prijsniveaus zo laag blijven, verwacht Sipef dat de rubberactiviteit ‘ondanks kostenbesparingen’ het jaar zal afsluiten met verlies.