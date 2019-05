Waalse minister legt bom onder Vlaamse frietfabriek

De kans dat de diepvriesfrietenmaker Clarebout in het Waalse Frameries een diepvriesfabriek van 300 tot 500 miljoen euro kan bouwen, is opnieuw kleiner geworden. Wallonië schrapt een vergunning na protest van buurtbewoners.

Het personeel is al deels aangenomen, maar de kans dat het aan de slag kan in de nieuwe magazijnen van Clarebout Potatoes in Frameries, is klein. Waals minister van Milieu Carlo Di Antonio (cdH) schrapt de vergunning die het gewest in januari gaf voor de bouw van koelruimtes en een logistiek centrum. De werken waren al bezig en zijn zelfs bijna voltooid.

Klagende buurtbewoners

De opslagplaatsen - goed voor 20 jobs - maken deel uit van een groter uitbreidingsproject. De grootste diepvriesfrietenmaker wil in Frameries een frietfabriek neerzetten die tussen 300 en 500 miljoen euro kost en in de komende tien tot vijftien jaar aan 300 tot 500 mensen werk verschaft.

Voor de grond waarop die zou moeten komen, verloor Clarebout vorige week al zijn voorkooprecht. Dat gebeurde na klachten van buurtbewoners.

De frietfabriek van 300 miljoen Clarebout Potatoes is de grootste diepvriesfrietenmaker van Europa. Het is er groter dan het veel bekendere McCain. Het bedrijf van de erg discrete ondernemer Jan Clarebout verkocht in 2017 voor 653 miljoen euro frieten in de hele wereld. Nu al heeft het bedrijf een frietfabriek in de West-Vlaamse gemeente Heuvelland en in het Waalse Waasten. Daar werken samen 1.300 mensen. Een derde fabriek moet er komen in Frameries, waar nu al een magazijn staat. Als de fabriek er komt, verdubbelt het productieapparaat van Clarebout. De nieuwe vestiging tekent voor een maximale dagproductie van 2.300 ton diepgevroren frieten en 500 ton verwante producten, zoals kroketten. Het gaat om een investering van 300 tot 500 miljoen euro. Er kunnen 300 tot 500 mensen aan de slag in de nieuwe fabriek.

Ook nu steken boze omwonenden Clarebout stokken in de wielen. Zij vochten de vergunning aan die het bedrijf in januari kreeg. 'Die werd verleend door een ambtenaar. Na de klachten kwam het dossier op het bord van de minister', zegt François Dubru, de woordvoerder van Di Antonio.

'De minister schrapt de vergunning omdat Clarebout zijn project heeft opgesplitst', zegt Dubru. 'Sinds 2016 staat er al een magazijn en nu bouwt Clarebout er een frigo en een logistiek centrum. Later komt er mogelijk een fabriek. Voor elk van die onderdelen was er een aparte vergunningsaanvraag.'

'Daardoor is er geen alomvattend onderzoek naar de impact van het hele project. We weten niet wat de impact is qua veiligheid, mobiliteit en geluidsoverlast.'

Voortschrijdend inzicht

Clarebout is nog niet officieel op de hoogte van de beslissing. 'We kregen ook nog geen bevestiging dat we ons voorkooprecht op de site zijn verloren', zegt woordvoerder Jan Poté. 'We lezen van alles in de pers.'

'We lezen onder andere dat we ons project zouden opsplitsen. Maar we kunnen niet anders. We zijn hier in 2016 neergestreken en sindsdien breiden we - met voortschrijdend inzicht - uit. Eén vergunning indienen was dus gewoon niet mogelijk.'

Raad van State

Clarebout kan alsnog een aanvraag indienen voor het volledige project of binnen 60 dagen de beslissing van Di Antonio aanvechten bij de Raad van State, klinkt het op het kabinet van de minister. Clarebout weet nog niet wat het gaat doen. 'Nogmaals: we wachten op een officieel bericht van de minister en raadplegen dan onze juristen', zegt Poté.

De minister hoopt dat een oplossing uit de bus komt. 'We zijn niet tegen het project van Clarebout, maar er zijn betere locaties voor', zegt Dubru.

'Het plan van Clarebout schept 300 tot 500 nieuwe jobs, maar behalve met economische belangen moeten we ook rekening houden met de leefbaarheid van de omwonenden. Daarvoor is een studie nodig over het volledige project.'