Wapenstilstand tot oudjaar in Frans-Russische champagnetwist

Het ziet ernaar uit dat de champagne die de Russen tijdens de eindejaarsdagen drinken ook 'champagne' mag worden genoemd. De geest is weer even in de fles geduwd in de Frans-Russische bubbeltwist.

Consternatie afgelopen zomer bij de Franse champagneboeren. De Russische president Vladimir Poetin had zijn fiat gegeven voor een nieuwe wet. Die bepaalde dat op het rugetiket van Champagne-flessen geen 'champagne' meer mocht prijken, maar 'schuimwijn'. Het woord 'champagne' - shampanskoye in het Russisch - zou voortaan voorbehouden zijn voor lokaal gemaakte champagne.

De Franse Champagne-huizen waren verbouwereerd over de aanval op hun 'appellation d'origine contrôlée' (AOC). Uit protest kondigden ze een uitvoerverbod aan. Rusland is de 15de exportbestemming voor champagne. Maar in waarde scoort de uitvoer hoger. 'Russen kopen de betere flessen', aldus de topman van het Comité Champagne in juli in Le Monde.