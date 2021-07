Waterellende legt productie chocolatier Galler stil

De fabriek van hofleverancier Galler in Chaudfontaine is zwaar vernield door de overstromingen. Het is niet duidelijk wanneer die weer kan worden heropgestart.

De voorgevel van de fabriek is bijna helemaal weggerukt, de poort hangt uit haar hengsels, binnen ligt een berg aan potten chocolade, materiaal en productieplannen. Een zware vrachtwagen op de parking is tien meter verder verplaatst. De ongeziene waterellende heeft Galler, samen met Godiva en Leonidas één van de hofleveranciers voor chocolade, niet gespaard.

De ateliers van Galler liggen in Vaux-sous-Chèvremont (deelgemeente van Chaudfontaine) aan de Vesder die de voorbije week zwaar uit haar oevers trad. Het water stond in de fabriek 1,80m hoger en trok een spoor van vernieling. De zandzakjes die vorige woensdag in allerijl tegen de deuren en poorten werden gelegd, bleken totaal niet bestand tegen de kracht van de watermassa.

Schermvullende weergave ©AFP

Op de site - waar enkele van de 60 arbeiders de schade komen meten - hangt een geur van chocolade die uit de kapotte potten en emmers weggelopen is. Sinds de start van de fabriek in 1976 hebben ze hier nooit een overstroming meegemaakt.

'We willen nu allereerst de fabriek veilig maken en de stroom herstellen. Dan kunnen we controleren of de machines het nog doen', vertelt woordvoerster Valérie Stefenatto aan het agenschap AFP. Galler, goed voor jaarlijks 1.700 ton chocolade, draait normaal (pre-corona) een omzetcijfer van 30 miljoen euro.

Om de schade te becijferen in de ateliers is het nog te vroeg, maar de grote stock aan chocolade is wel gespaard gebleven. Die staat immers veilig in een magazijn in Herstal, nabij Luik.

Wanneer de productie wordt herstart is nog onmogelijk te voorspellen. 'Enkele van onze collega's hebben alles verloren. Voor een herstart gaan we ook inspanningen moeten leveren om het moraal van ons personeel op te krikken', beseft de woordvoerster.

Schermvullende weergave ©AFP

Vorige zomer kochten enkele Luikse ondernemers een kwart van Galler van de koninklijke familie van Qatar die twee jaar eerder het hele bedrijf had overgenomen van oprichter Jean Galler. De Luikenaars kondigden aan 7 miljoen euro te investeren, de Qatarese hoofdaandeelhouder 1,5 miljoen euro.

In ons land verkoopt Galler zijn chocolade in eigen winkels, maar ook via supermarkten als Carrefour en Delhaize.

Schermvullende weergave ©AFP