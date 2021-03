Waterland nog steviger in snelgroeiend United Petfood

Waterland staat op het punt het kapitaal van United Petfood gevoelig op te trekken om de groei van de producent van dierenvoeding verder te financieren. Daardoor zal het investeringsfonds straks een meerderheidsbelang bezitten, naast de oprichtersfamilie Dumoulin.

United Petfood is een Gents familiebedrijf dat droge honden- en kattenvoeding maakt, maar ook biscuits en snacks voor die huisdieren. Het heeft geen eigen merken, maar produceert zowel voor merkproducenten zonder eigen productie als voor de huismerken van supermarkten en e-commercespelers.

In 2016 kwam Waterland aan boord om de groei van de groep te ondersteunen. Het investeringsfonds kocht een belang van 50 procent. United Petfood was destijds goed voor een omzet van 120 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 21 miljoen. Met Waterland aan boord kwam er een turbo op de groei van United Petfood, zowel op eigen kracht als via een reeks overnames.

United Petfood breidde sindsdien onder meer uit in Spanje (via de overname van Bynsa), Nederland (Animal Lovers, IAMS en Jonker), Italië (Effeffe), Frankrijk (Crusty) en Roemenië (Nordic Petfood). De groep - met voortaan een omzet van meer dan 600 miljoen en een ebitda van zo'n 95 miljoen - is Europees marktleider in droge voeding voor honden en katten.

Strategische oefening

Die groei bleef bij andere investeerders niet onopgemerkt en eind vorig jaar beraadde de oprichtersfamilie zich over de verdere financiering van de groei.

Volgens onze informatie ging die strategische oefening ver. Er werd een zakenbank (Evercore) in de arm genomen en verschillende partijen bekeken het dossier, waaronder Sofina en Jacobs Holding van de gelijknamige Zwitserse familie.

Maar Waterland wil het groeiparcours bij United Petfood voortzetten en zal nog eens geld pompen in de Gentse groep, vernam De Tijd. Het krijgt daardoor de meerderheid van United Petfood in handen. De familie Dumoulin zou een significante minderheid behouden, Dominiek Dumoulin zou voorzitter blijven en de familietelg Dries Eekchout CEO. Er wordt parallel gewerkt aan een herfinanciering van de bankschuld.

Aan welke waardering de operatie zou gebeuren, is niet bekend. De onofficiële bedragen die circuleren over de waarde van United Petfood doen duizelen. Waarnemers menen dat de groep, schulden inbegrepen, meer dan 1 miljard euro waard is.

Verenigd Koninkrijk

In afwachting van die deal zet United Petfood zijn groei verder. Het kocht vorige week zijn sectorgenoot Cambrian. Het Britse bedrijf, dat een omzet van 36 miljoen euro en een ebitda van 4,4 miljoen realiseert, is gespecialiseerd in de productie van droge dierenvoeding en natte dierenvoeding onder het huismerk van distributeurs, zowel in kuipjes als in blik. Met Cambrian zet United Petfood een belangrijke stap in de natte voeding voor honden en katten.

De overnamehonger van United Petfood is nog niet gestild. 'We hebben al heel wat overnames gedaan, maar het is onze bedoeling in Europa nog bijkomende deals te doen in nieuwe landen of landen waarin we al actief zijn', verklaarde Dominiek Dumoulin eind februari naar aanleiding van de Cambrian-deal.

Het Gentse bedrijf had vorig jaar geen last van de coronacrisis, zegt hij. 'Huisdieren bleven eten. We hebben geen negatieve impact gehad van corona. We zijn vorig jaar met de hele groep 10 procent organisch (overnames niet meegerekend, red.) gegroeid. Er kan zelfs een positief effect volgen, want veel mensen hebben zich een huisdier aangeschaft.'

Waterland noch United Petfood wou commentaar kwijt.