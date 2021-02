'We gaan bij AB InBev niet tot elke prijs bedrijfsonderdelen verkopen'

In de zoektocht naar een lagere schuldgraad kan AB InBev nog bedrijfsonderdelen verkopen, maar niet tegen elke prijs, zegt financieel topman Fernando Tennenbaum. 'Met onze cashflow kunnen we comfortabel onze schulden van de komende vijf jaar afbetalen.'

Zal AB InBev nog bedrijfsonderdelen verkopen om de schuldgraad te verlagen?

'Met de huidige cashflow zitten we comfortabel. Als we die aanhouden, kunnen we onze schulden tot 2026 perfect de baas. Het gros van onze schulden moet pas na 2026 worden betaald. Toch kijken we altijd naar alternatieven. Maar we zullen alleen bedrijfsonderdelen verkopen als het echt interessant is voor ons bedrijf. We gaan niet koste wat het kost bedrijfstakken verkopen. We staan niet onder druk.'

U bespaart 1,6 miljard dollar door het dividend over 2020 te verlagen. Vanwaar die beslissing?

'Ze is in het belang van het bedrijf. Onze prestaties verbeterden in de tweede helft van het boekjaar. Toen groeiden we weer. Maar de situatie blijft onzeker door covid. Dus moeten we voorzichtig zijn. AB InBev heeft altijd een goede financiƫle discipline aan de dag gelegd. Dat doen we ook nu. Het brutodividend van 0,50 euro is het resultaat van de verbeterende resultaten en de onzekerheid die blijft.'

Uw concurrent Heineken schrapt 8.000 jobs door corona. Zal AB InBev jobs schrappen?