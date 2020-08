'We konden extra investeren om de efficiëntie te verhogen'

De coronacrisis hakt sterk in op de omzet van diepvriesfrietmaker Clarebout Potatoes. 'Maar de verminderde bezetting creëerde ook mogelijkheden om extra te investeren', klinkt het bij het familiebedrijf.

Door corona worden dit jaar veel minder frietjes gegeten in brasseries, bedrijfsrestaurants en schoolkantines, en al helemaal geen op sportevenementen en muziekfestivals. Dat de omzet van Clarebout Potatoes heeft geleden, is duidelijk. Jaarlijks maakt het discrete familiebedrijf dat geleid wordt door CEO Jan Clarebout ruim 700.000 ton voorgebakken diepgevroren frieten en andere aardappelproducten. 'De gemiste omzet is ongetwijfeld verloren en niet te recupereren', zegt zoon Gilles Clarebout die strategisch directeur is.

'Het is moeilijk een rode draad te trekken door de verschillende fases van de coronacrisis. We moeten elke dag de toestand evalueren en ons flexibel opstellen', zegt hij. In het begin van de lockdown speelde het hamstergedrag van consumenten een grote rol. 'Die stormloop in de supermarkten kon dat verlies bij de professionele klanten deels compenseren.'

De stormlooop in de supermarkten kon het verlies bij de professionele klanten deels compenseren. Gilles Clarebout Strategisch directeur Clarebout Potatoes

Het gaat beter sinds de horeca weer open is. 'We stellen een positieve tendens vast op de Europese markten. Omdat de verkoop vrij goed herneemt, vertrouwen we erop dat we de volumes van weleer opnieuw kunnen bereiken.'

Extra investeren

Clarebout ziet 2020 niet als een verloren jaar. De verminderde bezetting in de fabrieken creëerde wel de mogelijkheid nog extra te investeren in efficiëntie. De aardappelreus, die altijd al zwaar inzette op automatisering in zijn fabrieken, wil daardoor nog competitiever worden. 'We hebben ook niet de intentie om geplande investeringen uit te stellen.'

Hij vindt dat het personeel zich verantwoord heeft geëngageerd: 'Het tekort aan personeel was eerder gering.' Door voorraden op te bouwen, kon het bedrijf tijdelijke werkloosheid beperken. De fabriek bleef draaien door klassieke maatregelen zoals social distancing, mondmaskers en desinfectie. 'We hebben ook tijdelijk de temperatuur van alle medewerkers gecontroleerd voor ze aan het werk begonnen', zegt Clarebout.

Omdat alle aardappelverwerkers met lagere verkoopvolumes werden geconfronteerd, ontstonden grote overschotten. 'We hebben ons geëngageerd om alle aangegane contracten na te leven. Zo hebben we de opgebouwde duurzame relaties niet verzwakt.'