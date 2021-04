'We mikken met ons bier vooral op liefhebbers van Jupiler en Maes'

Brouwer Joël Galy opent in volle coronacrisis een nieuwe brouwerij.

De Brusselaar Joël Galy (28) vatte een jaar geleden het idee op zijn eigen brouwerij op te richten. Maar pas volgende woensdag komt zijn eerste bier uit. 'We hebben even gewacht door het coronavirus', zegt Galy. 'Toen we er in mei vorig jaar aan begonnen, dachten we dat het virus snel over zijn hoogtepunt heen zou zijn en de horeca snel zou heropenen. Niets bleek minder waar.'

De Duitse bierstijlen die we maken, zijn simpel en toegankelijk, maar ook complex. Joël Galy Oprichter brouwerij La Mule

Enkele maanden geleden besloten Galy en zijn medevennoot alsnog de koe bij de horens te vatten. Ze leggen de laatste hand aan hun brouwerij in Schaarbeek. 'De economie zal nog een tijd afzien door het virus. Net als veel vrienden in de horeca geloof ik niet dat de cafés en restaurants op 1 mei weer opengaan, maar de heropening en de heropleving komen er hoe dan ook. In afwachting verkopen we onze bieren in onze brouwerij. Hopelijk kan het snel in het café dat we in de brouwerij openen.' De jonge ondernemer kon vrienden en familie overtuigen te investeren en de banken gaven hem een lening.

De brouwerij van Galy werd La Mule gedoopt, een verwijzing naar haar thuisbasis Schaarbeek. Die staat bekend als 'ezelsgemeente', omdat de paardachtige lastdieren eeuwen geleden gebruikt werden om lokaal geteelde krieken te vervoeren naar kriekbierbrouwerijen. Ook vandaag lopen in Schaarbeek nog ezels rond. Ze grazen in het lokale park en worden geregeld voor een huifkar gespannen, waarmee gemeentepersoneel huisvuil ophaalt.

'We dromen ervan weer kriekbier te maken in Schaarbeek, zestig jaar nadat de laatste brouwerij er de deuren heeft gesloten', zegt Galy. Maar dat is op zijn vroegst over twee, drie jaar. 'Het nodige lambiekbier brouwen, is erg complex.'

Weizenbier

La Mule gaat van start met bierstijlen die vooral in Duitsland populair zijn. 'Denk aan weizenbier, altbier, kölsch, lager en pilsner. Dat zijn vrij simpele bieren, maar ze zijn complex om te brouwen', zegt Galy.

Hij hoopt er een groot publiek mee te bereiken. 'De Duitse bieren zijn toegankelijker dan de bittere en zure Engelse en Amerikaanse bierstijlen die de voorbije jaren populair werden. Maar die zijn vooral populair bij een nichepubliek', zegt Galy. La Mule wil liefhebbers van bieren als Jupiler, Maes of Stella Artois aanspreken.