Weight Watchers weegt op Tiense Suiker-families

WW - de nieuwe naam van Weight Watchers - maakte dinsdagavond een winst per aandeel van 46 dollarcent bekend, terwijl de analisten waren uitgegaan van 60 dollarcent per aandeel. De kwartaalomzet kwam uit op 330 miljoen dollar, terwijl experts 347 miljoen hadden verwacht. Ook de vooruitzichten van WW liggen onder de verwachtingen van Wall Street. De groep gaat uit van een lager ledenaantal, een omzet van 1,4 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,25 à 1,5 dollar. Analisten schoven respectievelijk 1,7 miljard en 3,36 dollar naar voren.