Wereldprimeur voor laboratoriumkip

Singapore heeft als eerste land de toestemming gegeven om kippenvlees te verkopen dat in een laboratorium werd gekweekt. Het vlees van de toekomst komt dichterbij.

De inwoners van Singapore mogen binnenkort als eersten ter wereld van wel heel bijzondere chicken nuggets proeven. De Amerikaanse start-up Eat Just heeft van de lokale voedselautoriteiten toestemming gekregen om er zijn 'chicken bites' te verkopen. Die zijn niet gemaakt van echte kippen, maar van vlees dat in een bioreactor werd gekweekt.

Het laboratoriumvlees, ook bekend onder de niet zo smakelijke naam kweekvlees, is gemaakt van stamcellen van dieren die tot echt vlees worden opgekweekt en van plantaardige ingrediënten. Wereldwijd experimenteren tal van bedrijven met opgekweekte kip, varken of rund in de hoop de impact van de vleesindustrie op het klimaat te beperken en vlees zonder dierenleed te produceren. Pittig detail: voor de stamcellen hoeven geen dieren te sterven, maar in het opkweekproces speelt het bloed van ongeboren kalfjes een sleutelrol.

Ook Eat Just gebruikt nu nog foetaal kalfsserum om zijn chicken bites te maken, maar zegt dat het voor zijn toekomstige productie een plantaardig alternatief gevonden heeft. CEO Josh Tetrick had het woensdag over een historisch moment. 'We hebben duizenden jaren vlees gegeten en daar moesten we telkens dieren voor doden, tot nu.'

Wereldprimeur

Met de toestemming om zijn kweekkip te verkopen heeft het bedrijf uit San Francisco een wereldprimeur. Omdat het nog maar een beperkte hoeveelheid produceert, is het de bedoeling dat één nog niet nader genoemd restaurant in Singapore de chicken bites eerst verkoopt. Daarna volgen andere restaurants en supermarkten.

Wanneer de chicken nuggets voor het eerst beschikbaar zijn en hoeveel ze kosten, is nog niet duidelijk. Maar op termijn moeten ze ongeveer evenveel kosten als echte kwaliteitskip.

Hoewel Tetrick zich sterk maakt dat de voedingswaarde van kweekkip vergelijkbaar is met die van gewone kip, wordt het volgens hem een uitdaging om de consumenten te overtuigen. 'Natuurlijk is het anders. Onze hoop is dat we de consumenten voor ons winnen met transparante communicatie over ons product en hoe dat te vergelijken is met echt vlees.'

Er wachten nog uitdagingen. Eat Just wil ook in andere landen de toestemming krijgen om zijn producten te verkopen en wil zijn productie opschalen van bioreactors van 1.200 liter naar reactors van 10.000 of zelfs meer dan 50.000 liter. Dat moet ook de ecologische voetafdruk verkleinen.