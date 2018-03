Werknemers AB InBev blokkeren depots in het hele land

Aanleiding voor het protest is het afspringen van de onderhandelingen woensdagavond over een kader-CAO voor de herstructurering die de bierbrouwer wil doorvoeren bij haar depots.

'We konden het niet eens geraken over het financiële luik', aldus vakbondssecretaris Kris Croonenborghs (ABVV).

'Aanleiding voor de huidige sociale onrust is het feit dat AB InBev het depot in Hasselt wil verplaatsen naar een andere locatie in de omgeving. Bovendien wil men er een andere organisatie implementeren waarbij enkele werknemers van Hasselt in Leuven zouden moeten komen werken om reeds in deze stad de sorteringen voor de klanten die via het Hasselts depot beleverd worden klaar te maken', aldus Kris Croonenborghs.