West-Vlaams Clarebout investeert 300 miljoen in nieuwe fabriek

Clarebout Potatoes trekt de bouw van een nieuwe fabriek in Henegouwen op gang. De investering van minstens 300 miljoen euro versterkt de discrete West-Vlaamse familiegroep als grootste diepvriesfrietmaker van Europa.

Als u nog nooit van Clarebout Potatoes gehoord hebt, is dat normaal. Het West-Vlaamse bedrijf commercialiseert geen eigen merk zoals sectorgenoot McCain, maar maakt als private-labelleverancier de diepvriesfrieten en -kroketten voor supermarktmerken en professionele klanten. Bovendien is pater familias Jan Clarebout geen tafelspringer.

In alle stilte heeft het familie-bedrijf met hoofdzetel in Nieuwkerke-Heuvelland en een tweede fabriek in het Henegouwse Waasten zich opgewerkt tot de grootste diepvriesfrietproducent van Europa.

De ambitie is nog niet gestild. Een derde verwerkingsfabriek, in het eveneens Henegouwse Frameries, zal Clarebout in staat stellen om de productie meer dan te verdubbelen.

De plannen werden gisteren ter plaatse voorgesteld in aanwezigheid van burgemeester Jean-Marc Dupont (PS) en andere Waalse notabelen. Illustratief voor hun West-Vlaamse ingetogenheid: CEO Clarebout was gisteren met zijn zoon aanwezig, maar het was zijn externe milieuconsultant Danny Wiels die het hoge woord voerde, ook voor de tv-camera. Nochtans had Clarebout kunnen uitpakken met honderden nieuwe jobs voor de regio.

De nieuwe vestiging tekent voor een maximale dagproductie van 2.300 ton diepgevroren frieten en 500 ton verwante producten, zoals kroketten. Dat totaal is 40 procent meer dan Nieuwkerke en Waasten samen.Let wel: het gaat om de maximale capaciteit.Het is nog niet zeker of en wanneer de fabriek op volle toeren zal draaien.

De Clarebouts zijn er zich van bewust dat dit een onderneming van lange adem is. ‘Het gaat om een project voor de komende 10 tot 15 jaar. Het wordt afwachten hoe alles de komende jaren gaat evolueren’, zegt hun woordvoerder Wiels. ‘Vandaar dat we nog geen exacte cijfers kunnen geven. Er komen over die periode 300 tot 500 jobs bij. Het totaleinvesteringsbedrag is minstens300 miljoen euro, maar kan oplopen tot 500 miljoen euro.’

De haalbaarheidsstudie en het overleg met de lokale bevolking worden snel opgestart. In een gunstig scenario kan de bouw eind dit jaar, begin volgend jaar van start gaan.