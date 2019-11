West-Vlaamse kaasmaker groeit jaarlijks met vijfde: 'Belg wil kaas uit eigen streek'

Jan Desmet nam in 2013 samen met zijn echtgenote de zaak Flandrien Kaas over van zijn vader.

De West-Vlaamse familiale kaasmakerij Flandrien investeert 1 miljoen euro in een rijpingszaal voor een half miljoen kilo kaas. Zo hoopt ze de sterk groeiende vraag aan te kunnen en de Franse markt op te gaan.

Niet alleen in de wereld van het bier maken ambachtelijke producenten steeds meer furore. Net als de microbrouwerijen spelen ook kaasmakers dankbaar in op de hang van consumenten naar kleinschaligheid, smaak en authenticiteit. Een daarvan is het Wervikse familiebedrijf Flandrien Kaas. In 2013 begon het ondernemende echtpaar Jan Desmet (46) en Helga Dewulf (47) met de productie van kazen onder een eigen merk.

‘Kaasmaken is topsport. Er kan veel fout gaan met de grondstof, melk. Eind 2017 zijn we verrast door de piekende melkprijzen, die ongeveer 60 procent uitmaakt van onze productiekosten.' Jan Desmet Zaakvoerder Flandrien Kaas

Sindsdien groeit het bedrijf gemiddeld 20 procent per jaar. Vorig jaar lag de omzet op 8,6 miljoen euro, dit jaar wordt naar schatting afgeklopt op 11 miljoen (+27%). Die groei hoopt Desmet volgend jaar nog eens over te doen. ‘De Belgische consument wil steeds meer ambachtelijke kaas uit eigen streek. Dat is een tendens bij alle Belgische kaasproducenten. Het marktaandeel van Belgische kaas op de Belgische markt is vorig jaar van 15,9 naar 17,1 procent gegaan.’

Grand cru

Met een investering van 1 miljoen euro in een nieuwe rijpingszaal willen de zaakvoerders de stijgende vraag naar vooral oudere kaasvarianten aankunnen. Die zijn in trek bij speciaalzaken, traiteurs en chef-koks, die driekwart van de productie opkopen. Jeroen Meus ging al enkele keren met de Flandrien-kaas aan de slag in zijn programma 'Dagelijkse kost' en ook de sterrenchef Kobe Desramault (Superette, Chambre Séparée) gebruikt Flandrien-kaas.

'Die oudere kazen vergen een pak meer opslagruimte', zegt Desmet. 'De grand-crukaas die we vandaag maken, komt pas in het voorjaar van 2021 op de markt.’ In de nieuwe zaal, die in mei volgend jaar klaar moet zijn, zal 500 ton extra kaas kunnen rijpen.

In 2013 besloot het echtpaar de groothandel in kaas en zuivelwaren, die de grootvader van Jan in 1934 was gestart, van de hand te doen en te focussen op de productie van kaas. Vandaag maakt het bedrijf 1.000 ton per jaar. ‘Kaasmaken is topsport’, vindt Desmet, die geen moeite heeft toe te geven dat hij twee jaar geleden nog rode cijfers schreef.

‘Er kan veel fout gaan met de grondstof, melk, omdat het een natuurproduct is. Eind 2017 zijn we verrast door de piekende melkprijs, die ongeveer 60 procent uitmaakt van onze productiekosten. Doordat we erg kritisch zijn voor de kwaliteit van de melk, geven we onze leveranciers-melkboeren een premie boven op de standaardprijs. Ziektekiemen in de melk kunnen weliswaar geëlimineerd worden bij de pasteurisatie, maar kunnen op langere termijn wel een impact hebben op de rijping.’

Niche