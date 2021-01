West-Vlaamse kaasproducent Flandrien koppelt ambacht aan robots

De West-Vlaamse ambachtelijke kaasmakerij Flandrien van de ondernemer Jan Desmet heeft met een tweede productielijn en een nieuwe rijpingszaal haar capaciteit verdubbeld tot 2 miljoen kilo kaas per jaar. 'Vergroten en toch ambachtelijk blijven was de uitdaging.'

Met een voorziene productie van 1,4 miljoen kilo kaas dit jaar, en 2 miljoen kilo over ettelijke jaren, zweeft Flandrien ergens tussen de microkaasmakerijen en de hele grote jongens, zoals Milcobel (45 miljoen kilo) of Oud Brugge (25 miljoen kilo).

Voor Jan Desmet, die het bedrijf in 2013 oprichtte op de fundamenten van de kaashandel van zijn vader en grootvader, zijn de volumes niet het belangrijkste. Wel dat hij zijn kazen nog steeds ambachtelijk kan maken. 'Het roeren van de kaas gebeurt nog altijd door een van ons zes kaasmakers. Met een hark roeren ze door de melk(wei) om de juiste smaak en smeuïgheid te bekomen. Het duurt anderhalf jaar voor je die roertechniek onder de knie hebt. Maar het transport en het bufferen van de kaasbollen tussen de verschillende stappen in het productieproces hebben we geautomatiseerd. Daardoor kunnen we met evenveel mensen meer produceren. Bovendien is het ergonomischer voor onze medewerkers.'

Korte keten

De kaas behoudt het Handmade in Belgium-label en wordt volledig geproduceerd met melk van een veertigtal lokale boeren. 'Dat zijn heel gemotiveerde toeleveraars, die we een correcte prijs proberen te geven voor de 14 miljoen liter melk die we elk jaar verwerken. We geloven heel sterk in het verhaal van de korte keten, die ook tijdens de coronacrisis heel belangrijk werd.'

Desmet investeerde 2,5 miljoen euro in nieuwe kaasbakken, perstafels en pekelbaden, de verschillende stappen gedurende de zeven uur durende productie van de kazen. Die begint om halftwee 's nachts, kwestie van de verse melk meteen na de levering te verwerken.

Daarnaast ging nog eens 1 miljoen euro naar een nieuwe, tweede rijpingszaal, waar een zestal kaasrijpers de kazen regelmatig draaien. De zaal speelt in op de stijgende vraag naar oudere kaasvarianten. Flandrien bestaat in vier 'leeftijden': 6 weken en 6, 12 en 18 maanden.

Oudere ambachtelijke kazen zijn in trek bij speciaalzaken, traiteurs en chef-koks. Jeroen Meus ging al enkele keren met de Flandrien-kaas aan de slag in zijn programma 'Dagelijkse kost'. Ook de sterrenchef Kobe Desramaults (Chambre Séparée) gebruikt Flandrien-kaas. Bij de inhuldiging dinsdag was acteur Wim Opbrouck aanwezig, die als onderdeel van de nieuwe marketingcampagne een speelse kortfilm maakte over het productieproces van Flandrien.

Cheese Award

In 2016 werd Flandrien op de World Cheese Awards tot beste Goudse kaas uitgeroepen. Ook in 2019 sleepte het bedrijf zeven medailles in de wacht. 'Door corona waren er vorig jaar geen awards, maar dit jaar doen we zeker weer mee.'

Veel last heeft Flandrien-kazen niet van de coronacrisis. In tegendeel, de verkoop steeg met 15 procent naar 11,5 miljoen euro. 'Veel mensen aten thuis in plaats van op school, op het werk of in de horeca. Dan kiezen ze vaker voor een premiumkaas als Flandrien', zegt Desmet.

Nu al gaat 5 procent van de productie naar Noord-Frankrijk. 'Dat willen optrekken', zegt Desmet. 'In Duitsland praten we met een invoerder die levert aan veel speciaalzaken.' Verder wil Desmet voorlopig niet kijken. 'Het zal nog wel even duren voor we aan de maximale productiecapaciteit van 2 miljoen kilo kaas zitten. Als we daarna willen uitbreiden, moeten we opnieuw van nul bouwen op een andere locatie.'