West-Vlaming verkoopt oudste whisky ter wereld voor 93.000 euro

In het West-Vlaamse Moorsele zijn twee karaffen met de oudste whisky ter wereld voor 93.000 euro per fles van eigenaar gewisseld. Wereldwijd zijn amper 250 flessen The Glenlivet uit 1940 in omloop.

Twee exclusieve flessen van het bekende Schotse whiskymerk The Glenlivet. Daar kon Martin Coene, de zaakvoerder van de whiskyshop Top Malts uit Wevelgem, onlangs de hand op leggen via zijn vaste importeur. Onder zijn klanten vond hij twee liefhebbers bereid elk 93.000 euro neer te tellen voor een fles. Bij een andere veiling in Azië hadden kopers 165.000 euro veil voor een fles.

De reden voor het forse prijskaartje: de single malt whisky is de oudste ter wereld. De geestrijke drank kon 80 jaar rijpen in een speciaal vat. 'Dat is heel uitzonderlijk, omdat je door verdamping elk jaar 1 tot 2 procent van de aanwezige alcohol verliest', zegt Coene. 'Zodra het alcoholpercentage onder 40 procent duikt, mag je zelfs niet meer van whisky spreken.'

Schermvullende weergave The Glenlivet uit 1940 zit in een handgeblazen karaf, naar een ontwerp van architect David Adjaye.

Dat The Glenlivet uit februari 1940 zijn volume en sterkte behield, is te danken aan de optimale omstandigheden voor de bewaring. 'De whisky zat bij een constante omgevingstemperatuur opgeslagen in een goed vat dat weinig dampen losliet. En het vat stond in een oude opslagplaats met een aarden vloer. Ideaal.'

Handgeblazen karaf

De whisky werd gebotteld in een met de hand geblazen karaf, naar een ontwerp van David Adjaye. De vermaarde Brits-Ghanese architect tekende ook het Nationaal Museum voor Afrikaans-Amerikaanse Geschiedenis en Cultuur in Washington en ontvouwde onlangs plannen voor 'een omgekeerde wolkenkrabber' van bijna 500 meter hoog in New York.