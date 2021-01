Westvleteren levert binnenkort aan huis

Als Mozes niet naar de berg komt, dan moet de berg naar Mozes komen. De monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren experimenteren met thuisleveringen van hun geliefde trappist.

Liefhebbers van de wereldbefaamde Westvleteren-trappist moeten binnenkort niet langer naar de abdijpoort rijden om een felbegeerde bak op te halen. De monniken van de Sint-Sixtusabdij zijn maandagavond begonnen met een pilootproject om een beperkt aantal bakken thuis te laten leveren.

'Ongeveer de helft van ons Belgisch cliënteel woont in West- en Oost-Vlaanderen. Andere klanten moeten vaak van heel wat verder komen om hun bestelling af te halen. We waren al langer aan het nadenken over hoe we hen beter konden bereiken', zegt broeder Godfried, de prior van de Sint-Sixtusabdij.

De coronapandemie zette een turbo onder die bespiegelingen. De verkoop van de trappist is de enige bron van inkomsten voor de abdij, waardoor de lockdowns hard toesloegen.

'In het voorjaar verkochten we twee maanden lang geen trappistenbier meer aan de abdijpoort omdat alleen essentiële verplaatsingen waren toegelaten', zegt broeder Godfried. 'We zijn dan beginnen nadenken over alternatieven om onze trappist bij de consument te brengen. Dat resulteerde in dit project, waarbij we een deel van onze biervoorraad via een pakjesdienst aan huis leveren. Voorlopig bieden we die service alleen aan voor adressen in België.'

Kartonnen doos

Een van de grootste uitdagingen was hoe het bier vervoerd moest worden. De monniken vreesden dat veel flesjes zouden sneuvelen als ze verzonden werden in de iconische populierenhouten Westvleteren-kratten en dat die kratten de weg naar de abdij niet zouden terugvinden.

'Daarom ontwierpen we in samenwerking met het papier- en kartonbedrijf VPK een krat en een doos uit 100 procent gerecycleerd karton, die de valtesten doorstonden. Ze wegen aanzienlijk minder dan een houten krat', zegt broeder Godfried. Omdat de fabricage van de kartonnen dozen arbeidsintensief is, blijven de monniken het grootste deel van hun productie in houten bakken aan de poort verkopen.