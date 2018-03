Wie controleert de vleessector?

Hoewel er een legertje controleurs in rondloopt, blijven schandalen als dat bij de slachthuisgroep Verbist de vleessector blameren. Een röntgenfoto van de vleesketen: versnipperde bevoegdheden, graatmagere marges en een genadeloze prijsdruk.

Na de schandalen bij de slachthuisgroep Verbist, die niet alleen met etiketten fraudeerde, maar ook bedorven vlees in haar gehakt draaide en gewoon vlees als duurder biovlees verkocht, rijzen steeds meer vragen over de controles in de rundvleesketen. Wie controleert wie? En vooral: waar zitten de zwakke schakels?

De regie van de voedselveiligheid zit bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Dat werd in 2000 opgericht als antwoord op de dioxinecrisis. Het FAVV controleert de rundvleesketen doelgericht, op basis van risicoanalyses. Bij bedrijven die in het verleden al in beeld kwamen, gaat de inspectie vaker langs. Zo’n systeem werkt volgens ingewijden beter dan elk rundvleesbedrijf om de zoveel jaar te controleren.

Maar een rundveehouder die 100 stuks vleesvee bezit en liever anoniem blijft, heeft bedenkingen bij de controles. ‘Ze zijn veel te administratief. Elk jaar vullen we zelf een checklist in. Daarop moeten we onder andere aanvinken of we zieke dieren afzonderen op de boerderij. Een boer die van slechte wil is, kan op papier makkelijk doen uitschijnen dat alles perfect in orde is. Ook bij de controles op het bedrijf, die een tot anderhalf uur duren, moet je de helft van de tijd papieren invullen. Je krijgt het gevoel dat ze in Brussel in een ivoren toren leven.’

Zodra een rund in het slachthuis belandt, controleert het FAVV op diverse momenten. Een keurder kijkt toe op de levering van de levende runderen. Hij controleert de omstandigheden van het transport, de identiteit van de dieren en of ze geen behandelingen kregen die een gevaar voor de voedselveiligheid vormen.

Dolle koeien

Tijdens de slacht is ook een controleur van het FAVV aanwezig. Zodra de geslachte dieren op de slachtlijn getrokken worden, nemen zelfstandige dierenartsen, die door het FAVV betaald worden, de keuring van de karkassen voor hun rekening.

Naast de inspecties van het FAVV controleert de rundvleesketen zichzelf. De veevoedersector nam daarin het voortouw als antwoord op de voedselcrises van de jaren 90, zoals de dollekoeienziekte en de dioxinecrisis. Die waren dikwijls het gevolg van besmet veevoeder.

Minder bekend is dat ook de supermarkten de rundveehouders, slachthuizen en versnijderijen inspecteren. Delhaize stuurde mensen naar zijn leverancier Veviba, de omstreden vestiging in Bastenaken van de West-Vlaamse slachthuisgroep Verbist, waar onder andere bevroren vlees uit 2001 werd aangetroffen.

Via lastenboeken leggen supermarkten als Colruyt, Delhaize en Carrefour de rundveehouders specifieke eisen op, onder andere over de samenstelling van het veevoer, maar ook over de kwaliteit en de traceerbaarheid. ‘Die mechanismen garanderen dat we de meest gereguleerde sector van de voedingsindustrie zijn’, zegt Michael Gore, de topman van de Federatie van het Belgisch vlees (Febev). Als desondanks wantoestanden blijven opduiken, rijst de vraag: waar zitten de zwakke schakels?

Volgens de anonieme rundveehouder frauderen slachthuizen bij het wegen van de karkassen aan het einde van de slachtlijn. ‘Voor ons is het cruciaal dat dat correct gebeurt, want we worden op basis van het gewicht betaald. De slachthuizen manipuleren de weegschalen zodat ze ons minder moeten betalen. Soms worden stukken van het rund die zogezegd onbruikbaar zijn, toch door het slachthuis verwerkt. Zij verdienen er geld mee en wij lopen inkomsten mis.’

‘Brave jongens zitten er niet tussen. Het zijn bandieten. Ze denken dat ze boven de wet staan. En de overheid laat betijen. We hebben de wantoestanden met de weegschalen al vaak bij de bevoegde instanties aangekaart, maar er verandert niets.’

Verschillende bronnen maken zich ook zorgen over de versnipperde controlebevoegdheden in de slachthuizen. De weging van het karkas en de ijking van de weegschalen vallen onder het overheidsdepartement Financiën. De bepaling van de kwaliteit van het karkas, de karkaskwalificatie, is dan weer voor rekening van de gewesten.

Zes keer meer controles

‘Het is allemaal bijzonder complex’, zegt Piet Vanthemsche, de ex-topman van het FAVV en de gewezen voorzitter van de Boerenbond. ‘Ik worstelde daar destijds al mee. Een van de zwakke punten is het gebrek aan regie in de slachthuizen. Je kan een orgaan aanduiden dat die in handen neemt. Maar intussen is het dierenwelzijn sinds de zesde staatshervorming niet langer de bevoegdheid van het FAVV, maar van de gewesten. Dat creëert een bijkomende bevoegde dienst.’

Van een deftige structuur is voorlopig geen sprake, zegt Gore. ‘Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft 23 inspecteurs die alles moeten coveren, van de asielen tot de particulieren en de slachthuizen. We hebben ervoor gepleit om een aantal gespecialiseerde controleurs voor de slachthuizen aan te duiden. Met twee mensen en een reserve kunnen we zes keer meer controles doen.’

‘We pleiten bij minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) voor een vlottere uitwisseling van informatie tussen alle controlediensten. Een voorbeeld: stel dat het FAVV meerdere inbreuken op de voedselveiligheid in een slachthuis vaststelt, dan moet dat de trigger zijn om Dierenwelzijn of de sociale inspectie te bevragen. Hebben ze daar ook vaststellingen gedaan? Als dat zo is, kan er een gerichte controle in dat bedrijf komen. Zo kunnen we sneller op de zaken inspelen, voor ze problematische proporties aannemen en onze reputatie zware schade toebrengen.’

Toch moeten we ons geen illusies maken. ‘Je kunt vleesfraude nooit helemaal uitsluiten’, zegt Vanthemsche. ‘De pakkans moet reëel zijn, maar je kan niet in elk vleesverwerkend bedrijf permanent een controleur zetten. Als je auto’s maakt, staan daar ook niet de hele tijd inspecteurs aan de assemblagelijn.’

Ondertussen gaan alle schakels in de rundvleesketen gebukt onder erg magere winstmarges. Dat blijkt duidelijk uit een studie van 2016 van de federale overheidsdienst Economie over de kosten en de winstmarges in de rundvleesketen. (zie infografiek)

Procureur houdt FAVV-rapport over slachthuis tegen De procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, wil het rapport van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) over het schandaal bij het vleesbedrijf Veviba eerst nader onderzoeken voor het aan het parlement wordt bezorgd. Hij is ervan overtuigd dat die controle noodzakelijk is wegens het geheim van het onderzoek. Mocht dat worden geschonden, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de geldigheid van eventuele strafrechtelijke vervolgingen. De procureur heeft volgens het kabinet van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) verzekerd dat het onderzoek zo snel mogelijk zou gebeuren, zodat het parlement in de loop van volgende week over het rapport beschikt. Toch willen de voorzitters van de bevoegde Kamercommissies, Muriel Gerkens (Ecolo) en Jean-Marc Delizée (PS), dat het parlement maandag vergadert over het dossier én het FAVV-rapport, eventueel in een uitgezuiverde versie. ‘Hier is transparantie nodig.’

Er gaapt ook al lang een grote kloof tussen de prijs aan de rundveehouder - 4 euro per kilo, volgens het Prijzenobservatorium - en de uiteindelijke prijs aan de consument, 13 euro per kilo. ‘Natuurlijk is de prijsdruk op de rest van keten vanuit de retail reëel’, zegt een insider.

Jonge stieren

In de vleesverwerkende industrie, zoals de slachthuizen en de versnijderijen, is er al langer sprake van consolidatie. ‘Bedrijven kampen er met een slechte rendabiliteit. Je ziet steeds meer concentratie en verticale integratie, waarbij bedrijven niet alleen slachten, maar ook versnijden, transporteren en bijna consumeerbare porties klaarmaken’, zegt Peter Van Herreweghe van het Prijzenobservatorium.

Op die manier kreeg de slachthuisgroep Verbist in goed 40 jaar zowat een derde van de rundvleessector in ons land in handen. ‘Er zijn weinig slachthuizen, die veel macht hebben’, getuigt de anonieme rundveehouder. ‘Ik heb het geluk dat ik ook melkvee heb en als vrije boer financieel niet gebonden ben aan een afnemer verderop in de keten.’

‘Maar veel collega’s zijn wel gebonden, bijvoorbeeld aan een slachthuis. Dat financiert bijvoorbeeld de aankoop van jonge stieren en stallen. Slachthuizen kopen gewoon boerderijen op. Zo’n grote groep als Verbist heeft zelf een groot aantal runderen, waardoor het de marktprijs mee kan sturen.’

Ook de lastenboeken van de supermarkten, die de slachthuizen weliswaar het voordeel van een gegarandeerde afname bieden, zijn een manier om nog meer druk op de ketel te zetten. ‘Door die lastenboeken moeten de andere schakels open kaart spelen over bijna hun volledige bedrijfsvoering’, zegt een insider, die de prijsvorming in de rundvleesketen goed kent. ‘Dat betekent dat de supermarkten inzage krijgen in de kostencalculatie. Ze zien waar nog marge zit en zetten daar vervolgens extra druk op.’

Toch zijn de winstmarges van de supermarkten op het rundvlees bijna even klein als die van de vleesverwerkers, zegt Van Herreweghe. ‘Voor een update van onze studie over de prijsvorming in de keten, die binnenkort openbaar wordt, konden we heel concreet peilen naar de marges op rundvlees van de supermarkten. De studie bevestigt dat die marges ongeveer van dezelfde grootteorde zijn als bij de slachthuizen en de versnijderijen.’

Maar terwijl de boer alleen op zijn runderen kan terugvallen, kunnen de supermarkten het zich met hun grote gamma veroorloven om goedkoop rundvlees (aan hoge volumes) te verkopen. Van Herreweghe: ‘Ze gebruiken rundvlees, net als melk, als lokkertje in de hoop dat de klanten dan ook duurdere producten kopen. Daarom staan die producten vaak achteraan, omdat de consument dan veel rayons moet passeren.’

Vleesverslaving

In de keten krijgt de boer de zwaarste klappen. ‘Er is één schakel die gemiddeld voortdurend verlies maakt: de rundveehouder’, Van Herreweghe. ‘Zelfs zonder de vergoeding voor zijn arbeid mee te rekenen is de meerderheid verlieslatend. Zonder subsidies zou vrijwel geen enkele rundveehouder nog een positieve marge hebben.’

Door zijn verslaving aan goedkoop (rund)vlees heeft ook de consument boter op het hoofd. ‘Er is steeds meer vraag naar rundgehakt en hamburgers. De vleesverwerker moet daarom meer nobele, goeie stukken van het rund gebruiken om minder nobel vlees te maken, dat goedkoper verkocht wordt. Dat verhoogt opnieuw zijn productiekosten’, zegt Van Herreweghe.

Toch kan het anders. In hun zoektocht naar betere marges ontpoppen steeds meer rundveehouders zich tot hoeveslagers. Zij verwerken zelf de geslachte karkassen, zodat ze het vlees rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen. Het FAVV zag het voorbije jaar het aantal hoeveslagers met 15 procent toenemen, tot 194. Het heeft er intussen een aparte, begeleidende cel voor opgericht.

Het kan nog anders, toont de Antwerpse slager Luc De Laet. De boerenzoon opent binnenkort langs de A12 een splinternieuwe ambachtelijke vleesfabriek annex showroom voor workshops en demo’s. Hij baat al jaren twee slagerijen uit, waarmee hij de consument minder, maar beter vlees wil leren eten. Daarnaast heeft hij een vleesgroothandel, waarmee hij onder meer 150 restaurants in binnen- en buitenland van kwaliteitsvlees voorziet. Daarbovenop heeft hij ook een eigen restaurant, Butcher’s Dining.

Met zijn filosofie wil hij vooral optornen tegen de supermarkten. ‘Hun model is de norm geworden’, zegt hij fors. ‘Ze bepalen met hun lastenboeken de prijzen van de hele keten, van de boer over de slachthuizen tot de verwerkers. Ze stappen naar de veeboeren met de boodschap: we bieden zoveel voor uw stal, te nemen of te laten. In 20 jaar tijd is een kilo koe geen halve euro duurder geworden. Ook de slachthuizen en versnijderijen worden zo onder druk gezet.’

‘Ik ken mijn boeren persoonlijk en koop nog koeien per stuk, dieren die goed geleefd hebben. Ik krijg ook de eerste keuze, want ik betaal een correcte prijs. Ik betaal zowat 25 procent meer.’