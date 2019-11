‘Wij blijven miljoenen investeren in chocoladeland België'

Dankzij Sinterklaas zijn het hoogdagen voor de chocoladesector. Zeker voor ’s werelds grootste chocoladefabriek, in Wieze. ‘Ons doel is blijven groeien, maar ook kinderarbeid, ontbossing en armoede bij cacaoboeren aanpakken’, zegt Antoine de Saint-Affrique, de CEO van Barry Callebaut.

Wieze lijkt een oer-Vlaams dorp zoals een ander, maar schijn bedriegt. Je kunt niet om de grootste chocoladefabriek ter wereld heen.

De wegen ernaartoe zijn er smal en bochtig, maar Antoine de Saint-Affrique kent ze op zijn duimpje. De CEO van de beursgenoteerde Zwitserse chocolademultinational Barry Callebaut komt minstens één keer per maand op bezoek. De rest van de tijd reist hij de wereld rond. Zijn bureau in het hoofdkantoor in Zürich ziet hij niet vaak.

Kan ik zweren dat er bij geen enkele van onze 5 miljoen boeren kinderarbeid is? Dat kan niemand. Antoine De Saint-Affrique CEO Barry Callebaut

De jongste jaren kwam de CEO naar België om knopen door te hakken over grote investeringen in ons land. ‘We investeren jaarlijks tientallen miljoenen in België. In de voorbije vijf jaar ging het om een getal met drie cijfers.’ Voor alle duidelijkheid: de topman van het miljardenbedrijf rekent in miljoenen.

‘Dat nieuwe magazijn is een belangrijke investering. Zowel qua bedrag als voor de groei van ons bedrijf’, zegt de Saint-Affrique in een naar chocolade ruikende vergaderzaal. ‘Vanuit Lokeren zal al onze Belgische chocolade geëxporteerd worden naar de rest van de wereld.’

Zeeofficier

De Saint-Affrique - zijn naam komt van de gelijknamige Franse gemeente - is zelf een fervent chocolade-eter. ‘Ik ben een Fransman en zoals veel Fransen ben ik verzot op pure chocolade. Meerdere keren per dag eet ik chocolade. Dat kan moeilijk anders. Mij wordt vaak gevraagd iets te proeven. Zonet nog, toen ik hier in het atelier een praatje maakte.’

De grootste chocolademaker van de wereld ’s Werelds grootste chocolademaker Barry Callebaut maakt meer chocolade dan Cargill en Olam. Hij verkocht vorig jaar voor 7,3 miljard Zwitserse frank (6,6 miljard euro) chocolade aan voedingsbedrijven als Mondelez (Lu en Côte d’Or), Mars en Nestlé. Die maken er repen en koekjes van. Het Zwitserse bedrijf groeit fors. De omzet steeg vorig boekjaar met 5,1 procent, terwijl de bedrijfswinst met 601,2 miljoen frank 8,5 procent hoger ging. Barry Callebaut ontstond in 1996, met de fusie van het Franse Cacao Barry met het Belgische Callebaut. Sindsdien noteert het op de beurs, maar de Duits-Zwitserse familie Jacobs controleert het chocoladebedrijf nog altijd. De link met België is nog groot. Barry Callebaut heeft vier fabrieken in België: in Wieze, Halle, Thimister-Clermont en Heule (Kortrijk). In Lokeren bouwt het volgend jaar het grootste chocolademagazijn ter wereld. In België werken ruim 1.500 personeels leden. De voorzitter van Barry Callebaut is de Belg PatrickDe Maeseneire (ex-Adecco).

De CEO draagt dus ook als consument een steentje bij aan de forse groei van zijn bedrijf. ‘De jongste vier jaar is onze verkoop telkens met 5 procent gegroeid. Geen enkel chocoladebedrijf doet ons dat na. Onze winst stijgt nog sneller doordat we op de kosten letten. Maar nog meer omdat we innoveren.’

De Duits-Franse eigenaarsfamilie Jacobs is allicht tevreden dat ze vier jaar geleden de 55-jarige de Saint-Affrique heeft aangesteld. Voordien werkte hij voor de levensmiddelengroep Unilever. Hij was er als directeur van de huidverzorgingstak onder meer verantwoordelijk voor het zeepmerk Dove.

Hij werkte voor nog andere bedrijven en... voor het leger. ‘Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak (in de jaren 80, red.) was ik officier bij de Franse zeemacht. 14 maanden zat ik op een schip in de Perzische Golf en de Indische Oceaan.’

Roze chocolade

Aan het roer van Barry Callebaut laat hij het bedrijf ‘groeien door te innoveren’. ‘We hebben onder meer een vierde type chocolade gevonden. Naast de klassieke pure, de melk- en de witte hebben we ruby chocolade, met een roze kleur en een bessensmaak, geïntroduceerd.'

'Daarnaast helpen we onze klanten (pralinemakers, maar ook grote merken zoals Lu en Lotus Bakeries, red.) om aan nieuwe opkomende noden te beantwoorden. We hebben bijvoorbeeld de zuivelvrije chocolade, die in het vegan Magnum-ijs zit, ontwikkeld.’

Leonidas

Ruby is wellicht de grootste innovatie, maar in het recente bedrijfsjaarverslag zijn er weinig financiële gegevens over te vinden. Is het dan geen succes? ‘Toch wel’, antwoordt de CEO. ‘Maar we publiceren de verkoopcijfers niet. Wij zijn het enige beursgenoteerde bedrijf in onze sector. We willen onze concurrenten geen gevoelige informatie geven. Met ruby zitten we al in 50 landen en 75 merken maakten er al producten mee, onder meer Kitkat (Nestlé) en Leonidas.’

Maar wie in de schappen van de Belgische supermarkten zoekt, vindt de rubychocolade twee jaar na de lancering bijna nergens. ‘België is inderdaad het enige land waar je ruby nog niet op grote schaal vindt. Ik weet ook niet hoe dat komt. België is hét chocoladeland. Ruby is er geboren. Maar er komt verandering aan.’

Duurzaam

De chocoladewereld is er een vol zoetigheid, maar ook vol leed. Bij de cacaoboeren in - vooral - West-Afrika heerst veel armoede en is er kinderarbeid. Ook het milieu lijdt onder de cacaoteelt, want bossen worden illegaal gekapt om plaats te ruimen voor cacaoplantages.

47% duurzaam 47 procent van de cacao die Barry Callebaut verwerkt, is duurzaam. Dat moet 100 procent zijn in 2025.

Chocoladebedrijven willen daar wel iets aan doen, maar het is moeilijk. Mars beloofde in 2020 volledig duurzame chocolade te maken, maar verschoof de deadline naar 2025.

In dat jaar wil ook Barry Callebaut volledig duurzaam zijn. De weg is nog lang, want vandaag is nog maar 47 procent van de cacaobonen duurzaam.

‘Toen we er drie jaar geleden aan ons duurzaamheidsplan begonnen, wisten we dat we niet alle oplossingen hadden. Maar het is niet omdat iets moeilijk is en je nog geen oplossingen hebt, dat je niet moet proberen. We verbeteren wel degelijk. We groeiden vorig boekjaar met 5,1 procent, terwijl onze CO2-uitstoot 6,7 procent is gedaald.’

Oogst verdriedubbelen

Om duurzamer te worden wil de Saint-Affrique een half miljoen boeren uit armoede helpen. ‘We leren hen hoe ze hun boerderij efficiënter kunnen maken. Daardoor kunnen ze tot drie keer meer cacao oogsten.

Dat is cruciaal, want uit armoede komen alle andere problemen voort. Als boeren te arm zijn, zetten ze hun kinderen aan het werk en kappen ze bossen om hun boerderij groter te maken.’

Vanuit ons nieuwe magazijn in Lokeren zal al onze Belgische chocolade geëxporteerd worden naar de rest van de wereld. Antoine De Saint-Affrique CEO Barry Callebaut

Daarnaast treedt Barry Callebaut op tegen boeren die de regels overtreden. ‘Boerderijen die te dicht bij een beschermd bos liggen, sluiten we uit.’

Al blijft het moeilijk. Barry Callebaut kan niet alles controleren. Wat als een boer zich schijnbaar aan de regels houdt, maar stiekem dubieuze bonen tussen zijn duurzame bonen vermengt?Frauderend e boeren probeert Barry Callebaut te weren. Daarvoor zet het 300 werknemers in.

‘Zij brachten meer dan 177.000 boerderijen in kaart. We telden het aantal bomen, hun leeftijd, hoeveel mensen er werken. We weten van de boerderijen wat hun potentieel is. Merken we dat een boerderij haar potentieel overschrijdt? Dan weten we dat er iets niet klopt en dat ze cacao van elders haalt.’