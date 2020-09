'Wij staan in elke Vlaamse koelkast'

De Limburgse bottelaar en drankenproducent Konings wil uitbreiden. Om de groeiende vraag te kunnen opvangen is 10.000 vierkante meter extra capaciteit nodig.

'Jaarlijks passeren 1 miljard flesjes, brikjes en blikjes in onze fabrieken. Die vloeien zowel naar de supermarkten als naar horecazaken. Als je ze allemaal naast elkaar zou zetten, kom je aan 60.000 kilometer, dat is anderhalve keer de evenaar.' Bij het brede publiek is het Limburgse Konings onbekend. Toch is het bottelbedrijf uit Zonhoven een onmisbare schakel in de drankenindustrie. Het bottelt en produceert dranken voor tal van wereldspelers, zoals het tonicmerk Fever-Tree of de sterkedrankenmaker Bacardi. 20 procent van de drank is bestemd voor de Belgische markt, de rest wordt geëxporteerd naar een 50-tal landen.

Konings is bezig aan een gestage opmars. De voorbije twaalf jaar klom de omzet van 45 naar 240 miljoen euro. 'We hebben de winst steeds geherinvesteerd in extra productiecapaciteit', vertelt CEO Joris Brams. 'Zo zijn we enorm kunnen groeien, maar dat ging wel ten koste van de magazijnruimte.' Daarom is er nood aan extra logistieke opslagruimte én nieuwe productielijnen.

Profiel Konings > Opgericht door de Limburgse familie Konings in 1946 als producent van jenever, cider en vruchtensap. > Overgenomen in 2007, waarna het bedrijf vervelde tot bottelaar voor andere drankbedrijven. > Zes vestigingen in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. > Omzet (2019): 240 miljoen euro. > Werknemers: 680. > Finalist voor de award van 'Onderneming van het Jaar 2020'.

'In elk van onze zes vestigingen - drie in België en drie in het buitenland - nemen de activiteiten toe, vooral in Zonhoven en Breda', zegt Brams. Corona zette daar nog eens een turbo op. 'We hebben in de regio zeker 10.000 vierkante meter extra capaciteit nodig.' Konings heeft daarvoor twee opties op het oog: een site in de buurt van Breda en een terrein op de oude industriële site van Ford Genk.

'De komende vijf jaar willen we nog eens verdubbelen', zegt Brams. Daarom moeten er naast bijkomende logistieke opslagruimte op termijn ook nieuwe productielijnen komen. Daarvoor mikt Konings op nog eens 100.000 vierkante meter extra. Hoeveel dat zal kosten? 'We investeren jaarlijks 20 miljoen euro, dat zal nu niet minder zijn', zegt Brams.

Vruchtensappen

75 jaar geleden was Konings nochtans voorbestemd als lokale speler. Na het ontstaan in 1946 maakte de familie Konings lang jenever, cider en vruchtensappen. Maar toen het bedrijf in 2007 was overgenomen door het viertal Jos Rutten, Dirk Maris, Luc Nulens en Jef Moors, veranderde Konings van koers. De drankenproducent verkocht in 2011 zijn merken Smeets (jenever) en Trudo (fruitsap) en werd een bottelaar die uitsluitend in opdracht van andere bedrijven werkt.

Het aantal klanten werd afgebouwd van meer dan duizend naar minder dan honderd, maar de volumes werden groter. Tegelijk deed Konings de ene na de andere overname in Europa met fabrieken in Borgloon, Breda, Boxford en Beaucaire. Zo breidde het niet alleen de capaciteit uit, maar ook het portfolio: Konings verwerkt intussen drank in glas, blik, brik en petfles.

Kombucha