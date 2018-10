Wijnmakerij Vandeurzen komt er nu tóch

Nadat twee eerdere aanvragen waren afgewezen na felle protesten over een verstoring van het lokale landschap, verleende het Lubbeekse schepencollege Vandeurzen vorige week toch een bouwvergunning, aan de achterzijde van het neoclassicistische Kasteel van Linden, dat hij in 2013 kocht.

Vandeurzen - die zijn fortuin vergaarde met de KU Leuven-spin-off LMS, die hij in 2012 voor 700 miljoen euro verkocht - plantte er enkele jaren geleden een wijngaard van ongeveer 10 hectare aan. In de buurt wil hij een pand optrekken waar de wijn kan worden geproduceerd.

Wijnranken

Het goedgekeurde project is een vierde kleiner dan het oorspronkelijke plan en qua hoogte en diepte vergelijkbaar met het aanpalende huis. Het komt op de bouwlijn, verdwijnt deels in de grond - ondergronds komen de opslagplaatsen voor eiken vaten en citernes - en moet in baksteen gebouwd worden zodat het contrast met de woningen niet te groot is.