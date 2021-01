Winst Ardo groeit ondanks corona

De West-Vlaamse diepvriesgroentemultinational Ardo boekte in het boekjaar 2019-2020 meer winst. Corona trof het bedrijf hard, maar Ardo profiteert van zijn fusie en Amerikaanse overname. Die leveren kostenbesparingen op.

De ondernemersfamilie Haspeslagh verkoopt bevroren groenten, fruit en kruiden in Europa, Amerika en daarbuiten. Daar maakte het familiebedrijf Ardo in het eind juni afgelopen boekjaar 26 miljoen euro bedrijfswinst en 16 miljoen euro nettowinst mee. Dat is respectievelijk 24 en 14 procent meer dan in het boekjaar ervoor. Topvrouw Gabrielle Kalkwijk vertelde in juli al in een interview dat de omzet met 6 procent steeg tot 1,2 miljard euro.

Ardo Bedrijf dat jaarlijks 940.000 diepvriesgroenten, -fruit, en -kruiden produceert en verkoopt onder eigen naam, maar vooral onder huismerken van supermarkten. Actief in meer dan 100 landen in Europa, de VS en daarbuiten. Omzet (2019-2020): 1,2 miljard euro. Bedrijfswinst: 26,3 miljoen euro. Nettowinst: 16,2 miljoen euro. Personeelsleden: 4.000 in 21 vestigingen. Eigenaar: de familie Haspeslagh.

In de resultaten zitten ook de vier maanden waarin het coronavirus uitbrak. De horeca sloot verplicht de deuren, waardoor de verkoop van Ardo aan het 'foodservice'-kanaal met een kwart terugviel. Daarom legde de fabriek in Ardooie tijdelijk enkele lijnen stil. Door de lagere volumes stegen de kosten en kwamen de marges onder druk. 'Ook omdat de kosten van transport en van verpakkingsmateriaal stegen', zegt Kalkwijk.

Corona had ook een positieve kant. Mensen kochten meer in de supermarkt. In het begin van de crisis lag de verkoop in de winkel de helft hoger. 'Het hamstergedrag ebde snel weg', zegt Kalkwijk. 'Maar we merken nog altijd dat mensen meer thuis koken, en diepvriesgroenten herontdekken. Ook fruit en bioproducten groeien.'

Dujardin

Ardo ontstond toen in 2015 de twee diepvriesbedrijven van de familie - Ardo en Dujardin - fuseerden. Twee jaar later nam het fusiebedrijf het Amerikaanse VLM Foods over, waardoor het bedrijf de kaap rondde van 1 miljard euro omzet. 'Onze Amerikaanse dochter blijft groeien, zowel qua omzet als qua winstgevendheid', zegt Kalkwijk.

De groei en de bijbehorende synergie laat Ardo toe op de kosten te besparen, en de winst op te drijven. 'De complexiteit moet eruit’, zei Kalkwijk in de zomer. 'Nog altijd gebruiken de verschillende bedrijfstakken niet hetzelfde IT-systeem, en ook voor het transport kunnen we efficiënter werken.'

Grote volumes

Het bedrijf herziet ook zijn assortiment. Artikels met lage volumes verdwijnen. Door producten alleen in grote hoeveelheden te produceren, dalen de kosten.

Vorig boekjaar voerde Ardo een besparingsoperatie uit in Oostenrijk. 'We keken naar de prijzen, vereenvoudigden ons aanbod en schrapten 50 banen', zegt Kalkwijk. 'In de komende jaren blijven we hervormen, maar we blijven ook investeren. Vorig jaar bouwden we in Spanje een nieuwe lijn voor broccoli en in Nederland bouwen we momenteel een nieuwe opslagplaats.'

Het bedrijf kondigt ook twee nieuwe bestuurders aan. Conny Vandendriessche wordt de eerste vrouwelijke bestuurder van Ardo. Ze is de oprichter van het uitzendbureau Accent Jobs. Ze zit in de raad van bestuur van diens moederbedrijf The House of HR en andere bedrijven zoals JBC.