'Winst maken of impact hebben hoeft geen dilemma te zijn'

Mette Lykke, de CEO van Too Good To Go.

Het van oorsprong Deense Too Good To Go redde al meer dan 60 miljoen maaltijden van de vuilnisbak, via zijn app die handelaren met overschotjes verbindt met klanten die op zoek zijn naar een goede deal. 'Hang je businessmodel op aan de impact die je wil maken', zegt CEO Mette Lykke.

Toen Mette Lykke in augustus 2016 de bus nam in Kopenhagen, de hoofdstad van haar thuisland Denemarken, raakte ze aan de praat. Lykke was geïntrigeerd door de app op de telefoon van de vrouw die naast haar zat, een soort platform waar je overgebleven maaltijden voor een prikje kon kopen. Het idee kwam van vijf jonge Deense ondernemers, die Too Good To Go een paar maanden eerder hadden gelanceerd. Op het einde van de werkdag posten horecazaken of supermarkten er wat ze niet verkocht hebben. Gebruikers van de app kunnen die restjes aan een derde van de prijs opkopen.

Too Good To Go > App om voedselverspilling tegen te gaan. Supermarkten en horeca-uitbaters bieden voedseloverschotten aan, die consumenten aan een lagere prijs kunnen kopen. > Opgericht in 2016 in Denemarken, intussen actief in 14 Europese landen en de VS. > 800 werknemers. > 32 miljoen gebruikers die samen al 60,8 miljoen maaltijden redden van 50.000 handelaren. > In België in 2018 gelanceerd door de Gentenaar Jonas Mallisse, die intussen de expansie in de VS uittekent.

Vandaag is Lykke, die sinds die ontmoeting op de bus gebeten is door de strijd tegen voedselverspilling, CEO van Too Good To Go, dat al actief is in 14 Europese landen, waaronder België. Sinds september vecht Too Good To Go ook in de Verenigde Staten tegen voedselverspilling en de impact ervan op het klimaat. Jonas Mallisse, de Gentenaar die Too Good To Go in 2018 in België uitrolde, is verantwoordelijk voor de Amerikaanse expansie. Na Boston en New York kondigt het bedrijf ook zijn intrede in Washington, Philadelphia en San Francisco aan, waarvoor het 350 extra mensen zal aanwerven.

'Ik ben zeker geen techgeek', zegt Lykke. 'Maar wat me zo opwindt over technologie is de schaal ervan. Een schaalbaar concept is cruciaal als je echt impact wil hebben.' Het belang daarvan ontdekte Lykke toen ze in 2007, na een korte carrière als consultant bij McKinsey, haar eigen sportapp ontwikkelde, Endomondo. Maar 14 jaar geleden hadden smartphones geen gps-functie, waardoor Endomondo maar weinig gebruikers kon aantrekken. De gamechanger kwam in 2008, toen de App Store het licht zag en de verkoop van smartphones de lucht in schoot.

Toen de sportapp in 2015 20 miljoen gebruikers verzameld had, kreeg Lykke een overnamebod van het Amerikaanse sportbedrijf Under Armour. Zij en haar twee co-oprichters verkochten Endomondo voor 85 miljoen dollar. Dat geld gebruikte Lykke om te investeren in Too Good To Go, enkele maanden na het gesprek op de bus in Kopenhagen. Niet veel later vroeg het bedrijf haar om CEO te worden.

Uitbreiden

15 landen Behalve in de VS is Too Good To Go ook actief in 14 Europese landen.

Om zo veel mogelijk maaltijden te redden van de vuilnisbak moest het bedrijf, dat op dat moment actief was in zes landen, uitbreiden naar de rest van Europa, vond Lykke. Maar niet zonder dat er een plan was. Lykke nam een jaar de tijd om de teams van Too Good To Go op punt te stellen en lokale ondernemers te zoeken om de app uit te rollen in hun land. Ondertussen staat de teller op meer dan 60 miljoen geredde maaltijden.

Lykke wil impact hebben op ethisch en commercieel vlak. Daarom hamert de 39-jarige Deense erop dat sociaal en duurzaam ondernemerschap ook een belangrijk financieel aspect heeft. 'Veel mensen denken nog altijd dat je ofwel winst maakt, ofwel iets 'goeds' doet dat een belangrijke impact heeft. Maar het is geen of-ofverhaal. Je moet die twee net verweven om echt succes te hebben. Hang je businessmodel op aan de impact die je wil veroorzaken, zoals wij bij Too Good To Go. Onze omzet hangt vast aan het aantal geredde maaltijden. Dat is een dubbele drijfveer.'

Vlag verplanten

Toch maakt Too Good To Go, dat per maaltijd een commissie van ongeveer 25 procent neemt, nog geen winst. 'Ons model werkt', zegt Lykke. 'In sommige landen maken we al winst. Maar we kiezen ervoor die meteen te investeren in de uitbreiding naar nieuwe markten. Iedere keer dat we dichter bij winstgevendheid komen, verplanten we de vlag opnieuw. Dat betekent dat we verlieslatend blijven tot we onze groeiambities temperen.'