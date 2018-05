Winstwaarschuwing kost CEO Campbell Soup de kop

Campbell Soup Company of kortweg Campbell's, in 1869 opgericht door onder meer Joseph Campbell, is een van de bekende namen uit de wereldwijde voedingsindustrie. En dat niet alleen omdat de soep van het bedrijf, dat voorts onder meer de V8-sappen op de markt brengt, in meer dan 100 landen wordt verkocht. De Campbell's-blikken verwierven een cultstatus toen ze door Andy Warhol als kunst werden vereeuwigd.