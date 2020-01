Zakenman investeert in 'bronwater van langs de A12'

Sip-Well bottelt zijn bidons in een fabriek in Londerzeel.

Water in plastic flessen komt in de verdrukking. Daar wil het Belgische Sip-Well garen bij spinnen. Met water dat het oppompt vlak naast de A12 in Londerzeel.

In veel kantoren staan ze: waterkoelers van het Amerikaanse Culligan of het Belgische Sip-Well. Die laatste gelooft dat de watertorentjes met zijn bidons populairder worden. 'Over drie tot vier jaar willen we de helft meer verkopen dan vandaag', zegt Peter Henderickx, de CEO van Sip-Well. 'Daarom investeerden we 1,3 miljoen euro.'

Sip-Well boorde vorige maand twee putten in de grond onder zijn fabriek in Londerzeel. Daardoor pompt het voortaan grondwater uit zes boorputten van 42 meter diep.

Sip-Well Belgische bedrijf dat water uit de ondergrond oppompt, verpakt in bidons en die verdeelt bij bedrijven en gezinnen die een waterkoelsysteem huren.

Omzet (2018):

Bedrijfswinst:

Personeel: 170 mensen

Vestigingen: Londerzeel, Diepenbeek, Izegem en Jumet

Eigenaar: zakenman en oprichter David Rubinstein is hoofdaandeelhouder. De andere aandeelhouders zijn onbekend.

Elk jaar stroomt in de Sip-Well-fabriek 22 miljoen liter uit de Londerzeelse ondergrond in grote plastic flessen van 10 of 18,9 liter. Die belanden via vrachtwagens bij 30.000 bedrijven en families met een waterkoeler.

Zij betalen maandelijks minstens 14 euro voor een waterkoeler. Het water kost gemiddeld 60 cent per liter.

Europa

Sip-Well ontstond in 1993, toen de Amerikaans-Israëlische ondernemer David Rubinstein naar België verhuisde en de typisch Amerikaanse 'water dispenser' voor op kantoor miste. Dus richtte hij zelf een bedrijf op dat waterkoelers verhuurt.

We groeien omdat petflessen in een slecht daglicht komen. Peter Henderickx CEO Sip-Well

Intussen controleert het bedrijf 55 procent van de Belgische markt. Doordat Sip-Well België impalmde, trokken internationale reuzen zoals Nestlé er weg. Intussen schommelt de omzet van Sip-Well al jaren rond 19 miljoen euro. Met 14 miljoen euro is Culligan het nummer twee.

Buiten België is Sip-Well niet actief. Rubinstein borg zijn Europese droom op na een mislukt Duits avontuur tien jaar geleden.

Miko

Een samenwerking met Miko, de beursgenoteerde koffiegroep van de familie Michielsen, moest nog meer bedrijven overtuigen om Sip-Well-klant te worden. Die liep enkele jaren geleden af. Nadien lanceerde Sip-Well zelf enkele keren koffiemerken, maar zonder succes.

In 2019 nam onze brutobedrijfswinst met 25 procent toe Peter Henderickx CEO Sip-Well

Sinds 2016 doet Rubinstein een nieuwe poging. Hij lanceerde de Belmoca-koffiecapsules, die passen in machines die ook Nespresso-koffie zetten. Belmoca en Sip-Well werken nauw samen.

Ook Belmoca is geen succes. 'We zullen gevoeld worden in de markt', zei Rubinstein bij de lancering. 'Ik zal ontgoocheld zijn als we in 2018 geen 150 miljoen euro omzet halen.' In dat jaar raakte Belmoca net niet aan 2 miljoen euro omzet.

Petfles

Met Sip-Well gaat het beter. Op een stabiele omzet boekte het bedrijf in 2018 400.000 euro bedrijfswinst. 'In 2019 nam onze ebitda (brutobedrijfswinst) dankzij de automatisering met 25 procent toe', zegt Henderickx. Hoeveel de ebitdamarge bedroeg, wil hij niet kwijt.