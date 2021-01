'Zaterdag schreef ik mijn thesis, zondag zocht ik 6 miljoen'

Na te leuren met HelloFresh-abonnementen stichtten drie Vlaamse studenten in 2019 de brouwerij BeerSelect. Die gaan ze nu drie keer groter maken. 'Na anderhalf jaar schurken we al aan tegen onze maximumcapaciteit.'

Vijf jaar geleden verstuurden Wout Meuleman (25), Miel Bonduelle (25) en Kasper Peeters (24) vanuit hun Gentse studentenkot bier naar de 2.000 klanten van hun webwinkel. Vandaag hebben ze hun eigen brouwerij en gaan ze die in omvang verdriedubbelen. Daarvoor zamelden ze zopas 6 miljoen euro in.

BeerSelect - de brouwerij van de jongelui - brouwt niet zijn eigen bierrecepten, maar 250 recepturen van honderd bierfirma's. Die hebben geen eigen brouwinstallatie, maar laten hun creaties brouwen door 'contractbrouwers' als BeerSelect. Het gaat om kleinschalige bieren. 'De meest beloftevolle zijn Brasserie Vandekelder uit Brussel en Tietje uit Gent. Maar er is bijvoorbeeld ook een CEO die bij ons zijn eigen bier brouwt', zegt Meuleman.

We zullen bier in blikjes kunnen maken. Die kunnen we exporteren naar China. Wout Meuleman Medeoprichter BeerSelect

Na de uitbreiding kan BeerSelect jaarlijks 30.000 hectoliter bier maken, tegenover 8.000 nu. 'Amper anderhalf jaar nadat we begonnen zijn, schurken we al tegen onze maximumcapaciteit aan. Het aantal bierfirma's groeit als kool.'

In 2020 waren er 265 bierfirma's. Dat is dubbel zoveel als vier jaar eerder. 'Dat zijn cijfers van de biervereniging Zythos, maar eigenlijk zijn het er veel meer. Want een vriendengroep of een CEO die bier brouwt via zijn managementvennootschap zit bijvoorbeeld niet in de cijfers.'

De drie jonge ondernemers beslisten een investeerder te zoeken voor een uitbreiding. 'We kregen van Vlaio (het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen, red.) een lijst met investeringsfondsen. De helft hebben we gecontacteerd. Uiteindelijk gaan we in zee met Harvest.' Dat fonds groepeert de ondernemers die ook een belang hebben in de restaurantketen Bavet.

BeerSelect leent ook bij de bank Belfius. Voor die lening staat Gigarant - een onderdeel van het Vlaamse overheidsfonds PMV - borg. Gigarant wenst niet te zeggen om hoeveel het gaat. Het verschaft waarborgen vanaf 1,5 miljoen euro.

HelloFresh

De drie oprichters staan een deel van hun macht af, maar ze blijven meerderheidsaandeelhouder. 'We willen samen doorgaan', zegt Meuleman. 'We leerden elkaar kennen toen we tijdens onze studententijd werkten als deur-aan-deurverkopers voor onder andere HelloFresh', zegt Meuleman. 'Toen we elkaar amper vier weken kenden, besloten we samen te ondernemen.'

Zelf een brouwerij zetten, dat kan zo moeilijk niet zijn, dacht ik. Wel, het bleek moeilijker gezegd dan gedaan. Wout Meuleman Medeoprichters BeerSelect

De drie richtten een webwinkel op. 'In het hele land gingen we bier halen bij kleine brouwers. We stockeerden het in ons kot en brachten de bestellingen naar het nabijgelegen Postpunt. Ik herinner me nog dat we tijdens een eindejaarsperiode zoveel bier hadden verzameld dat het niet meer in ons kot paste. Toen zijn we naar een kantoor verhuisd en ging de bal aan het rollen.'

'Na enkele jaren kregen we het idee zelf een brouwerij op te richten', zegt Meuleman. 'Bierfirma's konden terecht bij grote brouwers die hun lijnen ter beschikking stellen wanneer ze zelf niet produceren. Maar er was nog ruimte voor een contractbrouwerij die een lage instapdrempel heeft, met lage volumes. Bij ons kun je al terecht als je 2.000 liter bier wil brouwen.'

Niet de handigste

'Zelf een brouwerij zetten, dat kan zo moeilijk niet zijn, dacht ik. Wel, het bleek moeilijker gezegd dan gedaan', zegt Meuleman. Hij en zijn twee vrienden overtuigden Belfius, PMV en enkele ondernemers die ze leerden kennen bij de incubator The Birdhouse om 900.000 euro beschikbaar te maken. 'Nadien hebben mijn twee collega's en ikzelf deze loods gehuurd en er eigenhandig de brouwinstallaties in elkaar gezet. Begin juni 2019 werden de tanks en de andere onderdelen geleverd en in de zomer moesten we beginnen te brouwen. Het is ons gelukt, en ik ben nochtans niet de handigste. We sliepen amper twee of drie uur per nacht.'

BeerSelect Brouwt sinds 2019 in Gent bier in opdracht van bierfirma's. Omzet (2020): 1,8 miljoen euro. Winst: brutobedrijfswinst (ebitda) is positief. Personeelsleden: tien. Door de uitbreiding komen er tien jobs bij. Eigenaars: oprichters Wout Meuleman, Miel Bonduelle en Kasper Peeters. Ook het fonds Harvest zit in het kapitaal. Het gaat onder anderen om Bart Van Vooren (ex-Le Pain Quotidien), Pieter Vanermen, Jan Ruysschaert (Vigo-protheses) en Piet Van Waes. Ook enkele ondernemers verbonden aan de incubator The Birdhouse zijn aandeelhouder.

In het voorbije anderhalf jaar ging het helse werktempo door. 'Om 6 uur staan we op en om half twaalf gaan we slapen', zegt Meuleman. Terwijl hij begin dit jaar zijn masterproef schreef, ging hij op zoek naar geld voor de uitbreiding van zijn brouwerij. 'Op zaterdag werkte ik aan mijn thesis, op zondag sprak ik met kandidaat-investeerders. Tja, ik kan niet stilzitten', zegt hij. Deze zomer behaalde hij zijn master handelswetenschappen. 'Mijn twee collega's hebben hun studie handelswetenschappen nog niet afgerond.'

Met hun grotere brouwerij wil BeerSelect verder groeien, met ook andere producten. 'We zullen ook vaten en blikken kunnen vullen', zegt Meuleman. Nu verkopen we bijna uitsluitend flesjes. 'Bij ons heeft bier in blik een slechte naam, maar in de VS en bij liefhebbers van craft beer (bieren die niet gebrouwen worden door grote brouwers, red.) wordt het populairder. De Amerikanen hebben bier in blik hip gemaakt.'

Ook verre export wordt makkelijker. 'We mikken vooral op Rusland en China. Blikken wegen minder dan flesjes.'