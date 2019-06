Zeeuwse mosselen dit jaar drie weken vroeger in winkel

In de Waddenzee en in de Oosterschelde in Zeeland zijn 88 mosselkwekers. Zo’n 65 procent van de mosselen belandt in Belgische kookpotten. Frankrijk en Duitsland zijn goed voor elk 15 procent van de verkoop. ‘Nederland verbruikt maar 5 procent’, zegt Sintnicolaas. ‘Alleen in Zeeland en in het zuiden van Nederland is er een eetcultuur van mosselen.’