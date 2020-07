Zeewierboerderij op komst tussen windmolens op Noordzee

Voor de kust van Zeebrugge komt een boerderij van drie basketvelden groot. Volgend jaar moet die de eerste zeewieroogst opleveren.

De boerderij wordt geïntegreerd in het windmolenpark Norther en komt op 23 kilometer voor de kust van Zeebrugge. Het project, met de naam Wier & Wind, is in gang gezet door een Belgisch-Nederlands consortium van bedrijven en onderzoeksinstellingen. Er is gespreid over twee jaar in een budget van 3,4 miljoen euro voorzien. De helft daarvan zijn Europese subsidies.

Atsea Nova is een van de trekkers en bedacht de boerderijconstructie. ‘In september beginnen we met het bouwwerk van buizen, touwen, boeien en textieldoeken waarop we zeewierzaadjes inzaaien. Dat doen we in Oostende, waarna we het in oktober naar het windpark slepen en verankeren in de bodem. Dan laten we de natuur zijn gang gaan en kan het zeewier groeien’, zegt projectverantwoordelijke Bert Groenendaal.

Textiel en lijm

Atsea Nova is van oorsprong een Belgisch bedrijf, maar is intussen in Franse handen terechtgekomen nadat de Belgische bedrijven Sioen en Devan Chemicals hun belang van de hand deden. Die twee leveren wel nog hun technologie, met name speciaal textieldoek en lijm. Andere partners in het project leveren de zeewierzaden of ontwikkelen een machine om het zeewier automatisch te oogsten.

De boerderij wordt 1.200 vierkante meter groot, het equivalent van drie bastketbalvelden, en zal bij de eerste oogst in de lente van 2021 in principe 10 à 12 ton zeewier opleveren. Afhankelijk van de soort kan zeewier dienen als menselijke voeding maar ook als ingrediënt voor dierenvoeding of zelfs als materiaal om hernieuwbare chemicaliën mee te maken.

Als het zo diep in de Noordzee lukt, dan moet het overal lukken. Bert Groenendaal projectverantwoordelijke bij Atsea Nova

‘Dit is nog kleinschalig. Het is een proefproject om na te gaan of het mogelijk is om zeewier te kweken op die plek. Als het daar lukt, op een plaats met frequente stormen en hevige stroming, dan moet het overal lukken. Dit is de ultieme test voor de robuustheid van ons systeem.’

Atsea Nova heeft de voorbije jaren al kleine projecten opgestart in relatief beschutte wateren - een Noors fjord en de golf van Biskaje - en op een paar kilometer voor de kust van Nieuwpoort. ‘Maar dit is nog van een ander kaliber, zover van de kust. Dit heeft niemand ons voorgedaan. We zullen ongetwijfeld tegenslagen krijgen, maar we zullen eruit leren.’

Mosselen en zonnepanelen