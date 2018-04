Zwakke jaarstart voor Sipef

Sipef blijft evenwel bij zijn ambitie om dit jaar 9 procent meer palmolie af te leveren. Of dat ook een hogere winst zal opleveren, is zeer de vraag. De palmolieprijs toont namelijk geen tekenen van herstel, al zal CEO Françcois Van Hoydonck daar niet meteen van wakker liggen zoals hij eerder dit jaar duidelijk maakte in een gesprek. '2017 was een fantastisch jaar, maar het stoort me niet als de winst eens met 20 procent zakt. Heeft de wereld op termijn meer palmolie nodig of is het een doodlopend straatje? Dat is wat telt, en wij denken het eerste.'