Zwitsers bouwen grootste chocolademagazijn ter wereld in België

De chocoladeproducent Barry Callebaut bouwt in Lokeren het grootste chocolademagazijn ter wereld. Van daaruit vertrekt chocolade naar de hele wereld. Het project kost 100 miljoen euro.

Barry Callebaut sluit zijn zeven kleine magazijnen in de omgeving van Aalst en centraliseert ze in een gloednieuw magazijn in Lokeren. Dat wordt de komende twee jaar gebouwd door de Belgische beursgenoteerde vastgoedexploitant WDP .

Die investeert 100 miljoen euro in het gebouw, waar Barry Callebaut chocolade zal stockeren op een oppervlakte van 60.000 vierkante meter. Daarmee wordt het het grootste chocolademagazijn ter wereld.

De Zwitsers dopen het gebouw om tot 'global distribution centre'. 'Vanuit Lokeren vervoeren we chocolade naar onze klanten in heel Europa, maar ook naar de Verenigde Staten, Azië en het Midden-Oosten', zegt Massimo Garavaglia, de directeur Europa, Midden-Oosten en Afrika van Barry Callebaut. 'Met dit project verankeren we ons nog meer in België.'

Grootste chocoladefabriek

'De beslissing is een opsteker voor de Belgische logistieke sector. Dit is een groot project', zegt Joost Uwents, de CEO van WDP. 'In de afgelopen jaren staken vooral Nederlandse logistiekers België voorbij.' Door de lagere loonkosten en de hogere arbeidsflexibiliteit bouwden onder andere e-commercebedrijven massaal magazijnen vlak over de Nederlandse grens.

Dat het grote chocolademagazijn in ons land komt, is geen toeval. Op een boogscheut van Lokeren - in Wieze - staat de grootste chocoladefabriek van Barry Callebaut. Het bedrijf verkoopt jaarlijks voor meer dan 6 miljard euro chocolade in de hele wereld, waarvan de helft in Europa.

Het is een van de grootste chocoladeproducenten ter wereld. De klanten zijn chocolatiers, maar ook grote voedingsbedrijven als Mondelez (Lu, Côte d'Or), die de chocolade verwerken in hun producten.

Uitbreiden

Ook in Halle hebben de Zwitsers een grote chocoladefabriek. Het bedrijf breidde beide fabrieken uit in de voorbije twee jaar, waardoor ze 20 procent meer produceren.

'We kiezen voor Lokeren omdat dat dicht bij de fabrieken ligt, maar ook dicht bij de E17 en de haven van Antwerpen', zegt Garavaglia. 'Van daaruit kunnen we onze chocolade in containers transporteren naar de hele wereld.'

Het nieuwe magazijn levert ook nieuwe jobs op. Hoeveel is nog niet duidelijk. 'Het moet de geplande groei mee opvangen, dus uiteraard nemen we nieuwe mensen in dienst.' De 85 werknemers in de oude magazijnen verhuizen mee.

In België stelt Barry Callebaut 1.500 mensen tewerk in fabrieken en in zijn wereldwijde onderzoekscentrum, dat ook in Wieze ligt. In de hele wereld verschaft het bedrijf werk aan 11.500 mensen. Het ontstond in 1996 door de fusie van het Belgische Callebaut en het Franse Cacao Barry.