AB InBev-CEO belooft weer met groei aan te knopen

In een kort voorbeurs verspreid persbericht belooft Doukeris 'op middellange termijn' weer met winstgroei aan te knopen. Een bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) die de komende jaren gemiddeld met 4 à 8 procent stijgt. Let wel: het gaat om organische groei, dus gezuiverd voor overnames en bij AB InBev doorgaans zeer grote wisselkoersschommelingen. Meer tekst en uitleg vanaf 14 uur op de via webcast te volgen presentatie.