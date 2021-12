Antwerpse hondenkoekjesmaker investeert 19 miljoen

Manuel Goossens, de 38-jarige Antwerpenaar achter het hondensnackmerk Hupple, gaat onder die naam ook hondenvoeding produceren. Een kwart van de 19 miljoen euro die hij samen met enkele Belgische ondernemersfamilies investeert, pompt hij in een nieuwe fabriek in het Antwerpse.

Huisdieren zijn al enkele jaren big business, wereldwijd maar ook in België. Dat ondervindt ook de selfmade ondernemer Manuel Goossens. Zijn bedrijf GOOD !D lanceerde in 2006 hondensnacks onder het merk Hupple en is al jaren marktleider in België. Sinds 2013 heeft het een fabriek in Brecht, waar jaarlijks tot 3.000 ton hondensnoepjes van de band rolt. Die verkoopt GOOD !D tot in China, Japan, Maleisië en Taiwan, maar ook in Spanje, Colombia en Israël.

Goossens wil nu met Hupple ook inzetten op hondenvoeding. Hij investeert er 19 miljoen euro in, samen met Taste Invest, het investeringsvehikel van de Antwerpse familie Westerlund, en F3 Finance. In dat laatste verenigen een aantal Belgische ondernemersfamilies zich. De drie partijen worden aandeelhouder van GOOD !D. In de holding zitten Hupple, pharma.pet (voedingssuplementen voor honden, waarin Taste Invest al een belang had) en Your Pet Label. Dat is een private label voor de productie van hondensnacks voor de huismerken van supermarkten.

Vlees van de slager

Vanwaar de stap naar hondenvoeding? ‘Ik kreeg de vraag van mensen die onze snacks al kochten', zegt Goossens. 'Ook zag ik een niche in zachte hondenbrokken, omdat we daarvoor met onze snacks het productieproces al onder de knie hadden. We maken voortaan ook smaakvolle toppings voor de hondenbrokken, omdat we merken dat veel hondenbaasjes vlees van de slager toevoegen aan de standaardvoeding. Daarnaast zag ik innovatie in een nieuwe 100 procent recycleerbare doos, zo groot als een ontbijtgranenverpakking.’

De hondenbrokken zullen aanvankelijk gemaakt worden op een extra lijn in de fabriek in Brecht, maar Goossens wil ook een drie keer grotere fabriek bouwen op een nog onbesliste plek in de buurt van Antwerpen. De klassieke harde hondenbrokken laat Goossens maken door United Pet Foods. Dat is het bedrijf van de familie Dumoulin, waar in 2016 het investeringsfonds Waterland instapte, en dat bijna 600 miljoen euro omzet draait.

Ik ben altijd fier geweest omdat ik vanuit het niets iets heb opgebouwd. Van het ene rolde ik in het andere. Nu is het tijd voor professionalisering. Manuel Goossens Oprichter-CEO van Good !D en Hupple

Van de 19 miljoen extra centen, waaronder een stuk bankleningen, zal een kwart gaan naar de nieuwe fabriek. De rest gaat naar de verdere ontwikkeling van het merk, nieuwe producten en de rekrutering van mensen voor de verkoop, O&O (onderzoek en ontwikkeling) en ondersteunende diensten. ‘Ik ben altijd fier geweest omdat ik vanuit het niets iets heb opgebouwd. Van het ene rolde ik in het andere. Nu is het tijd voor professionalisering en meer structuur in het bedrijf’, zegt Goossens, die na de deal de grootste aandeelhouder in GOOD !D blijft.

In het coronajaar 2020 groeide het bedrijf van Goossens met 50 tot 60 procent, tot enkele miljoenen euro's omzet - exacte cijfers geeft de ondernemer liever niet. ‘Voor een deel hebben we onze groei te danken aan de vele nieuwe hondenbaasjes die er tijdens de lockdowns bijkwamen. Maar vraag me niet waarom, we hebben ook fors marktaandeel gewonnen.’