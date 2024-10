De Vlaamse start-up Flyblast is erin geslaagd insecten te gebruiken als een goedkopere manier om insuline aan te maken. Oprichter Johan Jacobs mikt niet op de farmawereld, maar ziet er een alternatieve grondstof in voor de kweekvleesindustrie. ‘Als je goud uit vliegen kon halen, zou iedereen zeggen: doen. Maar dit is even goed.'