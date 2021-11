CVC neemt Lipton-thee over

Voor Unilever-topman Alan Jope is de verkoop een flinke opsteker zijn. Eerder dit jaar probeerde het concern een deel van zijn regionale verzorgingsproducten die slecht presteren te verkopen voor 1 miljard euro. Die plannen werden in de koelkast gestopt omdat de belangstelling van kandidaat-kopers te gering was.

Het vinden van een koper voor de theedivisie is vlotter verlopen. Unilever is de wereldwijde marktleider in thee, maar almaar meer consumenten ruilen hun kopje earl grey in voor een kruidenvariant of een groene thee. Voor Unilever is dat een probleem, want driekwart van zijn theeomzet komt uit zwarte thee. Door hippere varianten zoals het kruidentheemerk Pukka over te nemen heeft Unilever geprobeerd het tij te keren. Dat is niet gelukt.