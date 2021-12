‘De champagne raakt op’

Na een rampjaar voor de champagneboeren wordt 2021 een grand cru in de verkoop. Maar boven de wijnranken rond Reims en Epernay stapelen donkere wolken zich op. Door een slechte oogst zijn veel vaten dit jaar leeg gebleven. ‘Nog een slechte zomer en de champagne dreigt op te raken.’

De wijngaarden rond Damery liggen er wat triest en eenzaam bij in de zwakke winterzon, maar in de kelders van het champagnehuis Prévoteau-Perrier is aan de drukte te merken dat de feestdagen eraan komen. Palletten vol kartonnen dozen liggen klaar voor de laatste kerstbestellingen. En in de machine die de omhulsels en de etiketten aanbrengt, kletteren de flessen vrolijk tegen elkaar.

‘Die heeft de jongste maanden onafgebroken gedraaid. Ze mag niet in panne vallen. Dat zou een ramp zijn’, zegt eigenares Delphine Boudard-Prévoteau. Want na een desastreus coronajaar schoot de verkoop vanaf de zomer de hoogte in. ‘Het was alsof de mensen al meer dan een jaar in de startblokken stonden en massaal naar hier getrokken zijn. Het was de euforie. We verkochten tot 2.800 flessen per dag.’

Prévoteau-Perrier noemt zich een ‘groot klein’ champagnehuis, met een jaarlijkse verkoop van 300.000 flessen, alleen via mond-tot-mondreclame en directe verkoop. ‘Als een grote kruidenierszaak’, lacht Boudard. ‘We hebben 30 hectare wijngaarden, waarvan we 22 hectare bezitten.’

Op een goede zaterdag worden duizend tot tweeduizend flessen verkocht en is de degustatiezaal de hele dag goed vol. Maar in november was het hek van de dam, zegt Boudard, waarbij het een uitdaging was de afstandsregels te respecteren. ‘Het was als een grote familie die elkaar terugvond. Iedereen was in feeststemming. We legden muziek op. Veel klanten zijn vrienden. Gisteren nog kregen we een kilo pensen cadeau van een slager die klant is. Anderen brengen pralines of bier voor ons mee.’

Will Tura

Zeventig procent van de klanten die bij Prévoteau-Perrier ter plekke kopen, zijn Belgen. Het huis maakte naam in België omdat Patrice Prévoteau, de schoonvader van Delphine, bevriend geraakte met de impresario van Will Tura en de champagne schonk op Tura’s concerten over heel Vlaanderen. Na de eerste coronagolven doken de Belgen weer massaal op, zegt Boudard. ‘Ze waren niet op vakantie gegaan, hadden geld gespaard. Sommigen hadden zelfs veel verdiend aan de overheidssteun. En dus hadden ze dorst. En wilden ze opnieuw feesten. We zien ook dat ze meer prestigieuze flessen kopen.’

De opleving van de champagnemarkt wordt bevestigd door Paul-François Vranken, de topman van het beursgenoteerde Vranken-Pommery, met een omzet van 244 miljoen euro een van de grootste champagnehuizen. Bij een glas Pommery in het indrukwekkende hoofdkwartier van de groep in Reims vertelt hij hoe de champagneverkoop weer piekt.

‘De markt stevent af op een verkoop van 315 miljoen flessen, een stijging van 5 procent tegenover het precoronajaar 2019’, zegt de Franse Belg Vranken. Dat is nog iets minder dan de 339 miljoen flessen in het recordjaar 2008, maar veel meer dan verwacht. ‘We hadden ons voorbereid op een verliesjaar. Maar vooral door de export, onder meer naar de Angelsaksische landen, was de vraag enorm.’

Anderen in de regio zijn iets voorzichtiger en vermoeden dat een deel van de opleving te danken is aan de levering aan lege depots, waardoor niet al die flessen effectief verkocht zijn.

Vorig jaar was een rampjaar in de champagnestreek. ‘Van de ene dag op de andere was het hier leeg’, zegt Valérie Casters van het huis Louis Casters, ook in Damery. ‘Het was hallucinant. Uit koppigheid staken we nog elke dag de lichten aan in onze degustatiezaal en wachtten we de klanten op. Maar dag na dag bleef die leeg. Tot we de lichten gedoofd hebben.’

Bij Prévoteau-Perrier viel de verkoop met 90.000 flessen terug, al bleven sommige klanten volharden. ‘Zelfstandigen mochten wel nog reizen en zochten een professioneel excuus om tot bij ons te raken’, zegt Delphine Boudard. ‘Ze kwamen een bestelling tegels leveren, maar reden terug met een bestelwagen vol flessen.’

De champagneboeren overleefden dankzij een noodlening van de Franse overheid, die hen de middelen gaf om de oogst te kunnen verwerken. Maar onder druk van de grote huizen kwam er een productiebeperking voor de boeren. Per hectare mocht slechts 8 ton druiven geoogst worden. ‘We moesten een oogst van 6 hectare uitstrooien op de grond om te laten rotten’, zegt Boudard. ‘Het ging om perfect fruit dat vernietigd moest worden. Dat was nooit gezien. Mijn moeder stond te huilen.’

De ironie wil dat de overvloedige regen en de meeldauw dit jaar een even groot tekort veroorzaakten als de hoeveelheid die vorig jaar vernietigd werd, zegt Boudard. ‘Vorig jaar hebben we een prachtige oogst moeten weggooien. Dit jaar heeft de natuur ons die oogst ontzegd. Laat ons hopen dat we er de juiste lessen uit trekken en men ons toelaat om de volgende jaren onze reserves opnieuw te doen groeien. Want over twee jaar dreigt schaarste.’

Haar zoon Mathis toont ons in de kelders hoe zorgwekkend de situatie is. Bijna de helft van de 55 inoxen vaten waarin de oogst van dit jaar moet rijpen, staat leeg. De hevige regen veroorzaakte meeldauw die de druiven aantastte. Ook de vorst en onweer maakten dat de opbrengst, die dit jaar opnieuw opgetrokken was naar 10 ton per hectare, terugviel naar 6 à 7 ton.

Catastrofe

‘Bij nog een slechte oogst wordt dat een catastrofe voor de markt’, voorspelt Boudard. ‘Dit jaar hebben we de tekorten nog kunnen compenseren door onze reservevoorraad aan te spreken. Die joker is nu verdwenen.’ En door de klimaatopwarming dreigt de kans op zware hagelstormen toe te nemen, vreest ze. ‘Er vallen ook almaar meer warme weken heel vroeg op het jaar, waardoor de plant al eind februari of begin maart begint te ontkiemen, terwijl daarna nog vorst kan voorkomen die zware schade kan veroorzaken.’

Dat is ook de vrees van Vranken. ‘Er komt zeker een schaarste. Naast de tegenvallende productie speelt ook de opmars van de duurzame landbouw een rol, die tot kleinere opbrengsten per hectare leidt. Neem daar de groei van de wereldbevolking bij en het is evident dat de markt onder druk komt te staan.’

Vranken pleit ervoor de appellatie van de champagne, die strikt gelimiteerd wordt tot bepaalde gebieden, wat uit te breiden. Al staat niet iedereen daarvoor te springen, omdat de vrees leeft dat vooral de grote huizen hun macht zullen uitbreiden. Nu al overtuigen ze regelmatig kleine bedrijven de productie van champagne te stoppen en alleen nog stille wijnen te produceren. Ze binden die nieuwe partijen aan zich met exclusieve contracten, wat er volgens critici toe leidt dat ze ook almaar meer de prijzen kunnen bepalen.

Kartonnen

Het tekort aan druiven is niet de enige donderwolk boven de wijngaarden. Door de problemen met de aanvoerketen en de explosieve vraag van dit jaar kampen de champagnehuizen met een tekort aan lege flessen, karton, capsules en palletten voor transport. In de opslagplaats van Prévoteau-Perrier toont Delphine Boudard het resultaat daarvan: een groot deel van de flessen wordt verpakt in dozen waar alleen ‘champagne-fragile’ op staat, en niet langer het merk van het huis. ‘Dat is hoogst onhandig voor wijnhandelaars. En het bezorgt ons een goedkoop imago.’

‘We moesten onze leveranciers smeken om nog iets geleverd te krijgen’, zegt Boudard. ‘En de prijzen stijgen met 8 tot 15 procent.’ Het huis berekende al dat de flessen 10 procent duurder moeten worden om de marges te kunnen behouden. Grote huizen als Bollinger hebben door de tekorten al quota gezet op leveringen aan bepaalde landen.

Champagne blijft de koning van het feest, maar laat ons hopen dat de oogst volgend jaar wat meevalt. Paul-François Vranken Eigenaar Vranken-Pommery