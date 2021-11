De room is van de melk bij Oatly

De hippe Zweedse havermelkfabrikant Oatly slaagt er door allerlei problemen niet in de hooggespannen verwachtingen in te lossen. De kelderende beurskoers treft investeerders van Oprah Winfrey tot de Belgische AB InBev-familie de Spoelberch.

Amper zeven maanden na de fel gehypete beursgang op Nasdasq moet Oatly de beleggers zwaar ontgoochelen met een omzetwaarschuwing. In plaats van de verwachte 185 miljoen dollar omzet haalde het Zweedse bedrijf in het derde kwartaal slechts 171 miljoen dollar. Dat tegelijk de verwachting voor het boekjaar van 690 naar 635 miljoen dollar wordt bijgeknipt, is dodelijk voor bedrijf dat het vooral moet hebben van de verwachte forse omzetgroei. Het aandeel Oatly kreeg maandag een koersklap van 20 procent nadat het aandeel al gehalveerd was sinds de top in juni.

635 miljoen OMzet Oatly knipt de omzetverwachting voor dit jaar bij van 690 miljoen dollar naar 635 miljoen dollar.

Het bedrijf wijst naar een waaier aan productie- en distributieproblemen, van het tekort aan Britse truckers tot de lockdownmaatregelen in Azië. Maar het moest ook opbiechten dat er kwaliteitsproblemen zijn in een fabriek en dat daardoor mogelijk voorraden vernietigd moeten worden. Tegelijk lijkt het bedrijf marktaandeel te verliezen. Het inspirerende groeiverhaal van het klimaatvriendelijke Oatly krijgt een slechte wending.

Oatly was jarenlang een stoffig bedrijf dat een alternatief ontwikkelde voor mensen met koemelkallergie en lactose-intolerantie en voor veganisten. Tot CEO Toni Petersson havermelk aantrekkelijk maakte als een gezond en milieuvriendelijk alternatief voor dierlijke melk. Met een uitgekiende marketing vond Oatly de weg van de natuurvoedingswinkels naar de grote retailers, hippe koffiebars en Starbucks in veel landen.

Generation Z

Vooral millennials en Generation Z liepen storm voor Oatly. Vorig jaar werd 421 miljoen dollar (374 miljoen euro) omzet geboekt. In 2012 had het bedrijf amper 20 miljoen euro omzet. Nog meer groei was de belofte bij de beursgang in mei, waarbij het bedrijf op 10 miljard dollar werd gewaardeerd. Die operatie werd een succes dankzij de betrokkenheid van bekende investeerders, van de presentatrice Oprah Winfrey over de rapper Jay-Z en de voormalige Starbucks CEO Howard Schultz tot de financiële reus Blackstone. Op de eerste beursdag sloot het aandeel 19 procent boven de introductiekoers van 17 dollar.

De beursgang werd ook in ons land met veel interesse gevolgd, omdat de Belgische investeringsgroep Verlinvest een van de grote aandeelhouders van Oatly is. Verlinvest is een vehikel waarmee de familie de Spoelberch haar fortuin uit de brouwer AB InBev diversifieert. De groep investeert onder andere in de chocoladefabrikant Tony's Chocolonely, de tomateninblikker Mutti en de kokoswaterproducent Vita Coco.

Dankzij de beursgang kon Verlinvest vijf jaar na de instap in Oatly al een deel van zijn inleg cashen. Nativus, de 50/50 joint venture van Verlinvest en China Resources, zou 20 miljoen aandelen hebben verkocht aan 17 dollar per stuk, goed voor een opbrengst van 340 miljoen dollar (279 miljoen euro). Dat is een veelvoud van de iets meer dan 50 miljoen euro die in 2016 op tafel werd gelegd door Verlinvest en dan de kapitaalronde van 41 miljoen dollar door Nativus drie jaar later.

Verlinvest en zijn Chinese partner hebben naar schatting nog altijd ruim 46 procent van de Oatly-aandelen in bezit. Door de recente koersval is die participatie nu fors minder waard dan bij de beursgang, maar nog altijd meer dan 1,2 miljard euro waard voor Verlinvest. Dat vehikel heeft vier bestuurders aan boord bij Oatly, onder wie zijn managing director Eric Melloul.