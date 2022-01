De vleesvervanger is mainstream

Een derde van de Belgische gezinnen kocht vorig jaar een vleesvervanger. Fastfoodketens, supermarkten en zelfs een puur vleesbedrijf als Ter Beke spelen in op de vegetarische evolutie. ‘We kunnen er niet omheen.’

De fastfoodketen KFC lanceert in haar thuisland de Verenigde Staten een plantaardige variant van zijn bekende kipnuggets. Daarmee reikt de restaurantgroep de hand naar de groeiende groep mensen die geen vlees eten of hun vleesconsumptie minderen. KFC ontwikkelde zijn kiploze kip met Beyond Meat, het Amerikaanse voedingsbedrijf dat in de voorbije jaren met succes vleesvervangers lanceerde. Beyond Meat onderscheidt zich samen met sectorgenoten als Impossible Foods, De Vegetarische Slager (Unilever) en Garden Gourmet (Nestlé) met vleesvervangers die harder lijken op echt vlees dan de groenteburgers die tot enkele jaren geleden in zwang waren.

Waar gaat het over? We eten almaar meer vleesvervangers. Ook in België geven mensen meer en meer uit aan vegetarische alternatieven voor hamburger, worsten en kip.

KFC is niet de eerste fastfoodketen die de vegetarische toer opgaat. Drie jaar geleden lanceerde Burger King samen met Impossible Foods de Impossible Whopper, een plantaardige variant van Burger Kings bekendste hamburger, de Whopper. McDonald’s lanceerde in november vorig jaar in enkele Amerikaanse staten, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk de vegetarische burger McPlant, een samenwerking met Beyond Meat.

Alleen Burger King bracht zijn plantaardige burger van de nieuwe generatie al naar België. Hier heet hij niet zoals in Amerika Impossible Whopper, maar Rebel Whopper. In Europa werkte Burger King niet samen met Impossible Foods, maar verkoos het een samenwerking met De Vegetarische Slager. Belgische McDonald’s-klanten kunnen een burger eten met een klassiekere vleesvervanger. Belgische KFC- klanten moeten zich tevredenstellen met een broodje waartussen een sneetje halloumi ligt.

2,5 miljard VOLGENS ING ZULLEN EUROPEANEN IN 2025 IN DE SUPERMARKT 2,5 MILJARD EURO UITGEVEN AAN VLEESVERVANGERS.

De demarche van de fastfoodketens valt niet uit de lucht. Vleesvervangers zijn al jaren aan een opmars bezig, ook in België. In 2016 spendeerden Belgen in de supermarkt jaarlijks 36 miljoen euro aan vleesvervangers, berekende het onderzoeksbureau GfK. In 2021 ging het al om bijna 57 miljoen euro. De verkoop steeg in 2020 met 26 procent, mede omdat mensen door corona in het algemeen meer kochten in de supermarkt. Vorig jaar bedroeg de groei nog 7 procent.

De markt zal nog een aantal jaar groeien, voorspelt ING. Europeanen zullen volgens de bank in 2025 2,5 miljard euro uitgeven aan vleesvervangers in de supermarkt. Een flink pak meer dan de 1,9 miljard in 2019.

De evolutie van de voorbije jaren en de voorspelde groei laten de supermarkten niet koud. ‘Onze vleesafdeling is in de voorbije jaren kleiner geworden, terwijl het rek met plantaardige alternatieven alleen maar groter werd’, zegt Ann Maes, de woordvoerster van de Albert Heijn in België. ‘We hebben ons vegetarische en veganistische aanbod - met ook zuivel en koekjes - vorig jaar verdubbeld. Bij de vleesvervangers hebben we vooral het aanbod van ons eigen huismerk fors uitgebreid. Zo willen we vleesvervangers betaalbaarder maken. We horen van klanten dat de prijs hen soms nog afschrikt.’

In een grote Albert Heijn-winkel, zoals de pas geopende vestiging in Mechelen, hebben klanten de keuze uit 161 ‘vegetarische vleesjes’: van worsten over burgers en gehakt tot kip. Merken als Beyond Meat, Garden Gourmet en De Vegetarische Slager hebben nog altijd een prominente plaats.

Albert Heijn is van plan zijn aanbod de komende jaren verder uit te breiden. ‘Dit jaar lanceren we nieuwe plantaardige producten die vis vervangen. Net als vorig jaar bij plantaardig vlees, leggen we opnieuw extra nadruk op de producten van ons huismerk.’

Bij Albert Heijn is het vleesrayon de voorbije jaren gekrompen, terwijl het vegetarisch rek groeide. Ann Maes Woordvoerster Albert Heijn België

De keten merkt op dat klanten vragende partij zijn voor een groter aanbod vleesvervangers. ‘Onze klanten zijn plantcurious’, zegt Maes. ‘Veel mensen proberen de nieuwe producten. Daarnaast zijn ook veel klanten veganist, vegetariër of nog vaker flexitariër. Ze eten niet langer elke dag een stuk vlees.’

Met zijn vleesvervangers biedt Albert Heijn ze een alternatief. Al zijn ze niet het enige alternatief. ‘Veel mensen die geen of minder vlees willen eten, veranderen hun eetgewoontes ingrijpender. Ze stappen af van de klassieke combinatie van vlees, aardappelen en groenten en maken gerechten zonder vlees of vleesvervanger. Hen proberen we te inspireren via ons winkelmagazine met recepten.’ Bij allerlei pasta’s, curry’s en ovenschotels komt er geen vlees of vleesvervanger aan te pas.

Ook de voedingsbedrijven springen op de kar van de vleesloze evolutie. Zelfs bedrijven die sinds hun ontstaan bijna uitsluitend met vlees bezig waren. De beursgenoteerde vleesverwerker Ter Beke staat al jaren bekend voor zijn charcuterie en zijn bereide maaltijden. Maar in het aanbod verschijnen almaar meer vegetarische producten.

Groenteplakken

Ter Beke focust voornamelijk op plantaardige charcuterie zoals spreads, die producten als preparé of kipcurrysalade kunnen vervangen. Daarnaast is het ook bezig met de ontwikkeling van groenteplakken, die je zoals een sneetje vlees tussen de boterham kan leggen. Wanneer ze in de supermarkt liggen, is nog niet bekend.

Een van de redenen waarom Ter Beke het bedrijf achter Aoste wil overnemen, is zijn sterke positie in plantaardige voeding. Greet Van Laecke Businessdevelopmentmanager bij Ter Beke

De kans is groot dat Ter Beke binnenkort ook plantaardige burgers verkoopt. Het bedrijf is bezig zijn concurrent Imperial Meat over te nemen. De overname ligt nog voor bij de Belgische concurrentiewaakhond. Imperial maakt onder het merk Aoste onder andere vegetarische burgers en bouletten.

‘Een van de redenen voor de overname is de sterke positie die Imperial Meat heeft met plantaardige alternatieven’, zegt Greet Van Laecke, de businessdevelopmentmanager van Ter Beke. ‘Vanzelfsprekend zullen we daarop voortbouwen.’

Ter Beke maakt zich sterk dat het de evolutie niet kan negeren. ‘Een derde van de gezinnen koopt minstens een keer per jaar een vleesvervanger. En ze kopen het almaar vaker’, zegt Van Laecke. ‘Vleesvervangers zijn mainstream geworden en dus spelen wij daarop in.’