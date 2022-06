In Mechelen sluit Patisserie Vanderbeek volgende week definitief de deuren. Op zich niet zo opmerkelijk, ware het niet dat het familiebedrijf - in handen van de zevende generatie - een geschiedenis van 256 jaar heeft. 'Het voelt alsof we onze klanten in de steek laten', zeggen Michel Vanderbeek en Ann Donneux.