Het federaal voedselagentschap (FAVV) trekt de toelating in van de chocoladefabriek in Aarlen, omdat Ferrero informatie achterhoudt. Eén week voor Pasen moet de productie van meer dan drie maanden uit de winkelrekken. 'Dit is de enige en juiste beslissing om de voedselveiligheid te garanderen', reageert Ferrero.