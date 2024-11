Franse boeren verwachten fors lagere wijnproductie door ongunstig weer

'Dit jaar werd gekenmerkt door ongunstige weersomstandigheden', schrijft het ministerie in het rapport. Van de bloei tot de oogst werden de meeste wijnregio's geconfronteerd met ongunstige regenval. 'In veel wijngaarden vond de bloei plaats in koele en vochtige omstandigheden. Daarnaast waren er verliezen door vorst in de lente en meeldauw en hagel in de zomer.'