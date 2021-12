Frietschaarste slaat toe in verschillende landen

Op verschillende plekken in de wereld wordt het moeilijker om aan de vraag naar frieten en andere aardappelproducten te voldoen. Er komen prijsstijgingen aan.

Van een algemene frietschaarste is nog geen sprake, maar in een toenemend aantal regio’s wordt toch melding gemaakt van tekorten. Dat is onder meer het geval in Japan, waar de hamburgerketen McDonald’s de frietjes moet rantsoeneren: klanten kunnen er tijdelijk alleen nog een kleine portie krijgen. De keten liet ook een noodvoorraad van 1.000 ton diepvriesfrieten per vliegtuig aanrukken.

McDonald’s wijt de tekorten aan de zware overstromingen in het zuidwesten van Canada, waardoor de aanvoer vanuit de haven van Vancouver grondig verstoord wordt. Dat is niet de enige verklaring. In oktober, nog voor de overstromingen in Canada plaatsvonden, kon ook de fastfoodketen KFC geen frietjes serveren in een groot deel van zijn Japanse restaurants.

In de Japanse restaurants van McDonald's zijn alleen kleine porties frieten verkrijgbaar.

De schaarste van aardappelproducten doet zich ook voor in andere regio’s. Het befaamde New Yorkse hamburgerrestaurant JG Melon haalde het nieuws met het bericht dat zijn frietleverancier, Lamb Weston, het tijdelijk laat afweten. In Zuid-Afrika is al enige tijd sprake van een nationaal aardappeltekort, waardoor onder meer het chipsmerk Lay's van PepsiCo niet meer in alle winkels voorradig is. Daar ligt een slechte oogst aan de basis van de problemen.

Perfecte storm

Die tekorten hebben te maken met de verstoringen in de productie en logistiek als gevolg van de coronacrisis. Daar hebben ook allerlei andere producten last van - denk maar aan computerchips - maar aardappelen en frieten zijn zo populair dat de tekorten meteen opvallen en het nieuws halen.

‘Ook bij ons leidt corona tot een moeilijke situatie, onder meer op personeelsvlak. Omdat zoveel mensen ziek zijn of in quarantaine zitten, is het moeilijk om een volledige bezetting te halen’, zegt Filip Wallays, de CEO van Agristo, een van de grootste verkopers van diepgevroren aardappelproducten. ‘Corona creëert een perfecte storm waarvan je de weerslag wereldwijd ziet.’

Christophe Vermeulen van de beroepsvereniging Belgapom bevestigt dat de boog bij de aardappelverwerkers strak gespannen staat. ‘Ik hoor bij onze leden dat de orderboeken vol zitten tot in juni. De eerste maanden van het jaar zijn traditioneel nog heel druk. In die omstandigheden mag niet veel misgaan of je krijgt aanvoerproblemen.’

Hogere prijzen

Wallays ziet voorlopig geen specifieke problemen in ons land, maar denkt wel dat in de buurlanden tekorten kunnen ontstaan. De aardappelschaarste zal volgens hem ook een impact hebben op de prijzen van heel wat producten. In de jaarlijkse onderhandelingen met de grote supermarkten zijn ‘een aantal prijsstijgingen’ afgesproken, klinkt het. Concrete percentages wil Wallays niet noemen. ‘Dat verschilt per product en per merk, en het hangt af van de periode waarmee je vergelijkt.’