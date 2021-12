'Je kon de modder niet van de chocolade onderscheiden'

Daags nadat het water in hun chocoladefabriek bijna twee meter hoog had gestaan, begonnen de 170 medewerkers van Galler in juli van nul. Dankzij veel daadkracht, een gepensioneerde vader als elektricien en een bevriende fabriek in Eeklo leveren ze weer repen, pralines en truffels.

Sommige reportages zijn slecht voor de lijn, en dit is er zo een. Het is het einde van de dag. In Liers, een dorpje bij Herstal, stoppen we bij een van de winkels van Galler. Allemaal de schuld van Valentin Bianchi, de fotograaf, man van de streek. Hij raadde het aan. ‘Soms staat er een lange rij buiten.’ In het mandje komen pralines, macarons, gevulde repen, niet-gevulde repen en rawètes. De uitleg voor thuis is valabel: je moet die mensen toch steunen?

2021 De chocoladefabriek van Galler aan de Vesder werd deze zomer verwoest door het wassende water. Vandaag wordt verbeten aan de heropbouw gewerkt.

Dit verhaal mag dan luchtig als een staafje Lait Piémontais beginnen, toen Joseph Cipolla in de nacht van 14 op 15 juli een kijkje ging nemen in ‘zijn’ fabriek, werd de toekomst loodzwaar. Niet die van hem, na 25 jaar dienst gaat de elektricien op 1 januari met pensioen. Maar die van ‘zijn’ Galler. ‘Het eerste wat ik zag, was een opengemaakt rolluik’, zegt Cipolla. ‘Ik dacht eerst aan dieven. Maar toen zag ik dat water en al die modder. Ik zag de catastrofe en had zin om te huilen. Toen ik hier begon, werkten er veertig mensen. Nu ik vertrek, zijn dat er 170. Ik heb het bedrijf zien groeien, maar ik zag het in een klap voor mijn neus verdwijnen.’

Lees meer Waterellende legt productie chocolatier Galler stil

In de container waar Cipolla zijn boterhammen en twee mandarijntjes opeet, luistert Vanessa Fernandes mee. Diezelfde avond kreeg ze van Joseph, in een whatsappgroep van het bedrijf, de eerste foto’s binnen. Snel kwamen er meer. Het was vakantie. Maar Joseph woont vlak bij de vestiging in Vaux-sous-Chèvremont, met zijn ooggetuigenverslag was hij alle journalisten voor. Ze noemt zijn foto’s ‘visions d’horreur’. Ze kon alleen denken wat ze nu zegt: ‘Wanneer gaat dat ophouden?’

Duizenden botervlootjes

Wie op Google Vaux-sous-Chèvremont intikt, krijgt meteen als suggestie ‘inondation’. Overstroming. Dat is niet zo raar. Van Luik komend moet je de Vesder over om de ingang van de chocoladefabriek te bereiken. Onderweg is het al te zien. Langs de boorden van de rivier ligt nog veel puin, in de laatste straten voor je Galler bereikt, is de menselijke en fysieke ellende nog even navrant. Een kerstboom voor een met hout dichtgeslagen poort is het accent op de treurnis.

Dan, bij Galler, lijkt buiten alles proper. Maar de kantoren, aan de overkant van het straatje in wat een gewoon herenhuis is, zijn nog dicht. Binnen, eens voorzien van beschermende kledij - inclusief plastic schoenovertrek, een kapje voor over de baard en ‘une charlotte’, een plastic mutsje, voor op het hoofd - gaat Fernandes voor. Ze is officieel brand & community coordinator van Galler, het bedrijf dat Jean Galler in 1976 hier begon. Hier gebeurt alles: productie van chocolade, verpakking, verzending, verkoop. Alleen moet dat sinds die nacht van 14 op 15 juli in de verleden tijd worden geschreven. Hier gebeurde alles.

Schermvullende weergave ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Fernandes zet haar hand tegen een muur. Dat moet ongeveer 1,80 meter zijn. ‘Tot zo hoog stond het water’, zegt ze. ‘Toen de avond voordien duidelijk werd dat het weer zou tegenzitten, hadden we zoals wel vaker voorzorgen genomen. Het bedrijf staat sinds 1976 geklemd tussen de weg, de oude spoorweg en de Vesder. Er lagen zandzakjes. Ooit was er wel eens wat water binnengekomen. Maar goed: nooit veel. Alleen dit...’

Ze hoeft haar zin niet af te maken. Wie Google volgde en doorklikte, ziet dat zandzakjes zoveel hielpen tegen het water als hashtags tegen racisme: details werden het, omdat de natuur de menselijke nietigheid nog maar eens bewees. ‘Toen in het weekend de eerste mensen in de fabriek binnen konden, bleek dat niet alleen water was binnengestroomd. Overal lag modder, er lagen bomen binnen, er lag een koelkast vol wijn van een restaurant verderop en duizenden botervlootjes. We wisten niet van waar die kwamen. Van Corman dus, een zuivelbedrijf, tientallen kilometers verderop. Van ons spoelden twee containers weg. Eén is nog altijd spoorloos. Is hij verderop de Vesder aangespoeld? Of ligt hij op de bodem van de rivier? Geen idee.’

Snelle hulp

Vandaag is de Vesder een rustige rivier langs het bedrijf. Binnen hoor je ze niet. We zijn de hal binnengestapt van de verpakking. Op een doos kleeft een papier: ‘Vous pouvez prendre une boîte de rawètes pour mettre dans la boîte des sans-abris.’ Zelfs de eigen ellende heeft de solidariteit met daklozen niet veranderd. Rawètes is overigens een afleiding van een typisch Waals woord, rawette, betekent zoveel als een kleinigheid. Iets miniems. In deze fabriek: een klein stukje chocolade. Ideaal voor bij de koffie.

Ze produceren ze in grote hoeveelheden en die vinden dan hun weg naar de wereld. Hier worden ze verpakt, in een hal waar luide muziek klinkt die het geratel van de machines overtreft en waar acht arbeidsters bezig zijn. ‘Op dit moment is dat het enige wat opnieuw hier gebeurt’, zegt Fernandes. ‘Alles was vernietigd, dus moesten we uitkijken naar hulp voor de productie. Die vonden we op verschillende plekken.’

Schermvullende weergave ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

‘Onze pralines, truffels en macarons konden we bij Deremiens in Prouvy maken. Elders wordt onze patisserie gemaakt. Onze repen, minirepen en de rawètes worden in de chocoladefabriek Cavalier in Eeklo gemaakt. Dat zijn collega’s, die maken andere producten, we zijn geen concurrenten dus. Ze schoten snel te hulp. We wisselen ploegen van telkens zeven mensen af die in Eeklo zitten en daar op hotel blijven tijdens de week.’

Die snelle hulp was belangrijk. Was zelfs noodzakelijk. Half juli is nog ver van Sinterklaas en eindejaar en nog verder van Pasen. Maar voor al die gelegenheden vraagt de Belg chocolade. ‘80 procent van onze productie is voor België, maar verder leveren we in Frankrijk, Duitsland en zelfs aan Japan. Dat we hofleverancier zijn, maakt daar indruk. We hebben er tweehonderd verkooppunten. Als een chocolademaker van Galler naar Japan moet, moet hij handtekeningen uitdelen. De mensen verwachten ons daar dus en eigenlijk dachten we op geen enkel moment aan opgeven. Van in het begin hadden we dat gevoel. Een soort van woede: we gaan een tijdrit rijden om er met de eindejaarsfeesten te zijn. Zelf kwam ik op 16 juli voor het eerst terug en op 21 juli, de nationale feestdag, was iedereen die kon hier om te helpen.’

80 procent 80 procent van de productie bij Galler is voorzien voor België. Voorts levert het bedrijf in Frankrijk, Duitsland en zelfs Japan.

Dat is bijzonder, want Fernandes moet erbij vertellen: 14 van de 170 werknemers van Galler waren zelf slachtoffers van de overstromingen. Soms alles kwijt, soms heel veel. Naast de professionele zorgen waren er dus ook zorgen over de mensen die de ellende thuis niet konden overzien. ‘Het was meer dan een natuurramp’, zegt Valérie Stefenatto, officieel markethic director van Galler. ‘Je kan dit niet anders dan een humanitaire crisis noemen.’

Schermvullende weergave ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

We spreken Stefenatto niet in Vaux-sous-Chèvremont, dat kan niet, net als de andere mensen van de directie verloor ze haar kantoor aan de overkant van de straat. In dat rijhuis waar Jean Galler in 1976 alles begon en waar nu beneden een boetiek was. Het water haalde de eerste verdieping net niet, maar de hele boetiek op het gelijkvloers werd wel weggespoeld. Boven een weggeslagen muur zijn resten van woorden te lezen: ‘Bienvenu al e.’ De G van Galler, de tweede -l en de -r aan het slot verdronken en dat is meer dan symbolisch. Het was alsof er geen begin en geen einde meer was.

‘Wij dachten allemaal dat we aan de opkuis konden beginnen als het water weg zou zijn’, zegt Stefenatto. ‘Maar al die vuiligheid en dat alles kapot zou zijn geslagen, verwachtten we niet. De eerste beelden zagen we via een drone. En dan die modder: je kon die niet meer van de chocolade onderscheiden.’

We zitten met Stefenatto in Liers, deeltje van Herstal, waar Galler al jaren een magazijn had voor de opslag van afgewerkte producten. Dat werd niet getroffen. Op dozen lees je de verleiding: Pralines Gianduja, Ivoriennes, Noir Sel de Guerande. Een stock van 5.000 vierkante meter, te tellen bij de 3.500 vierkante meter opslagruimte in Vaux-sous-Chèvremont. ‘Er is maar één voordeel aan wat in juli gebeurde’, zegt Stefenatto. ‘Nu weten ze ook in Vlaanderen dat Galler Belgisch is. Onze samenwerking met Eeklo bewijst het motto: eendracht maakt macht. Tot dan dachten velen dat Galler Zwitsers was. (met een glimlachje) We proberen dat alvast als een opportuniteit te zien.’

Er is maar één voordeel aan wat in juli gebeurde. Nu weten ze ook in Vlaanderen dat Galler Belgisch is. Valérie Stefenatto Markethic director van Galler

Nochtans was 2021 goed begonnen. Op haar laptop toont Stefenatto een video. ‘Die hebben we vorige vrijdag aan het personeel getoond. Om te laten zien dat 2021 niet alleen het jaar van de ramp was. In het voorjaar mocht Salvatore Iannello, onze CEO, de award van Sustainable Professional of the Year (een prijs van onder meer het VBO, red.) ontvangen. Aan Vlaamse kant ging die prijs naar Lidl.’ Waarmee ze wil zeggen: het ging goed met Galler. Zeker sinds 2018. Toen stevende het bedrijf op een virtueel faillissement af en grepen de Qatarese eigenaars van de koninklijke familie Al Thani in. Stichter Jean Galler trok zich terug uit het bedrijf en Salvatore Iannello, al eerder in de firma, werd gevraagd terug te keren als CEO.

Lees meer Qatar neemt controle bij chocolatier Galler

De Qatari pompten vers kapitaal in de chocolatier en Iannello introduceerde onder meer een nieuw systeem van bedrijfsvoering. Tijdens een wereldreis op een zeilschip had hij ‘le collaboratif’ bedacht: een niet-hiërarchisch systeem waarin met vier cirkels wordt gewerkt die elk hun prioriteiten hebben. Gaande van korte over middellange tot lange termijn. Maar die niet zonder elkaar kunnen.

Dat systeem werd begin 2021 echt ingevoerd, drie maanden later stond Galler voor de grootste uitdaging: een crisis beheren nadat het hele bedrijf door die overstromingen eigenlijk werd verwoest. ‘Het was vakantie’, zegt Stefenatto. ‘En ik was een van de weinige copiloten (de titel die de verantwoordelijken in die cirkels krijgen, red.) die aan het werk waren. We hebben meteen in vier groepen gewerkt: voor de opkuis, voor de productie en de business, voor de verzekeringen en de financiën, voor de communicatie.’

Paradijs in de zon

Wat Stefenatto meteen nadien voelde, is wat ze ‘rouwverwerking’ noemt. ‘Ik herinner me hoe ik na een avond opkuisen naar huis reed. Ik woon een stuk hogerop en amper 5 kilometer verder zag ik mensen in de zon op hun terras zitten. De fabriek beneden leek een slagveld in Beiroet, boven leek het het paradijs. Dat was verschrikkelijk pijnlijk.’

‘Er zijn veel tranen gevloeid, maar als bedrijf wilden we ook zorgen voor die 14 mensen die thuis met miserie zaten. Iedereen hielp met wat die kon. Iemand had nog een goede kast over bij zijn moeder en schonk die aan wie niets meer had. En weet je wat? Mijn eigen vader, een pas gepensioneerde elektricien die nooit bij Galler werkte, belde me: ‘Wat kan ik doen?’ Hij is gekomen met een elektriciteitsgroep en al snel was duidelijk dat hij hulp zou kunnen bieden in het herstel en de heropstart van onze productielijn. (glimlacht) Op hulp van pakweg de NASA moet je niet rekenen, hè. Wel, Giovanni Stefenatto stond hier wel.’

Als bedrijf wilden we ook zorgen voor die 14 mensen van ons die thuis met miserie zaten. Valérie Stefenatto Markethic director van Galler

En hij staat er nog. We keren terug naar de fabriek in Vaux-sous-Chèvremont. Fernandes zet er de rondleiding voort. Vanuit de verpakkingshal stappen we langs de hal waar de belangrijkste twee productielijnen staan. Eén machine is van het merk Awema, de andere is ‘de Hacos’. Iedereen kent ‘de Hacos’, daarnet zagen we de blik van Cipolla opengaan toen hij het woord in de mond nam.

‘De machine is er van bij het begin in 1976. Ze is het fundament van onze productie. Iedereen kent ze. Als de Hacos kan worden heropgestart, zal Galler echt herleven. Dat ze zal heropstarten, daaraan twijfelen we niet. Ons doel is 31 maart. Op 1 april, en dat is geen grap, zullen van de Hacos weer chocoladerepen vallen. Het tweede doel is tegen begin juni weer iedereen aan het werk te hebben in Vaux- sous-Chèvremont.’

Schermvullende weergave ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Natuurlijk was er technische werkloosheid en de ramp van juli kwam na de coronaramp van 2020. ‘Chocolade is een geschenkproduct’, zegt Stefenatto. ‘Het hoort bij feesten en plechtigheden. Door corona kon in 2020 niets doorgaan. Dat zagen we hier goed: onze omzet daalde met 35 procent. We hadden dus al technische werkloosheid voor de overstroming. Voor 2021 vrezen we dat we opnieuw 12 miljoen euro kosten hebben door die ramp. Daarin zit veel: het verlies en de herstelling van machines, de opkuis en de heropbouw van de site, de onderaanneming in vier sites, het volledige verlies van onze grondstoffenvoorraad, van alle verpakkingen en van alle afgewerkte producten die er lagen. Plus een verlies van verkoop.’

Zone de bruit supérieure

We zijn vijf maanden verder. Waar staat Galler? Stefenatto glimlacht. ‘Ik kreeg net een foto van een vertegenwoordigster in Limburg. Je ziet onze chocolade, die weer in de rayons in een supermarkt ligt. Ze zijn nog niet helemaal gevuld, maar ik denk dat we vandaag op 60 procent zitten.’

Dat de sporen van de ramp nog niet zijn uitgewist, zie je ook letterlijk. Twee arbeiders zijn volop bezig met een hogedrukreiniger, het opspattende water vloeit naar de Vesder. Binnen is wat ooit de refter was nog altijd maar een karkas van hout en afhangende lampen. Eén pancarte overleefde het water. ‘Changer le monde, le rendre plus joyeux pour tous, commence par une barre de chocolat’, staat erop.

In een lokaal waar de verkopers werkten, zitten kastjes, mappen en de koffiemachine nog altijd onder een laag opgedroogde modder. ‘We blijven maar bezig met poetsen’, glimlacht Fernandes. In één hal is een opschrift wel erg pijnlijk: ‘Zone de bruit supérieure. Equipement anti-bruit obligatoire.’ Het is er muisstil, omdat nog niemand weer aan het werk is.

Schermvullende weergave ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Cipolla verloor de hoop nooit. ‘Als het bedrijf de middelen blijft vinden, komt het goed. Het zou ook een ramp zijn. Technici zoals ik kunnen altijd wel elders aan de slag. Maar mensen die specifiek instaan voor de chocoladeproductie... Waar zouden die heen moeten? We verloren de moed niet. Mensen zijn soms kwaad op de Vesder, maar volgens mij is dat maar een deel van het verhaal. Elders overstroomde ook de Amblève. Op het einde komt het hierop neer: het regende te veel.’

Tiens. Fotograaf Valentin, die in de streek woont en vanaf de eerste dagen in juli door de getroffen dorpen bij de Vesder rondzwierf, vraagt het zich terecht af: is er nooit gedacht aan verhuizen? De Vesder verleg je niet en het klimaat garandeert niet dat een gelijkaardige ramp nooit meer mogelijk is.

Zeer goede vraag en Stefenatto knikt. ‘We hebben ons die vraag ook gesteld: moeten we wel weer opbouwen op de site in Vaux-sous-Chèvremont? Moeten we niet in Herstal produceren, waar onze stock al zit? Maar we hebben 15.000 vierkante meter nodig en we willen in de provincie Luik blijven. Zo’n site elders vinden en kopen zou 20 miljoen euro kosten. Nu is het niet mogelijk. En van de provincie kregen we geen alternatief aangeboden.’

Verhuizen? We hebben 15.000 vierkante meter nodig en we willen in de provincie Luik blijven. Valérie Stefenatto Markethic director van Galler

‘Voorlopig zitten we vast’, besluit ze. ‘De ruimte die we nodig hebben, hebben we daar. Al is uitbreiden er niet mogelijk. We proberen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en duurzaam te werken. Maar we weten dat het klimaat verandert en dat zwaar weer in de toekomst mogelijk is. Dus we kijken en zoeken een mogelijkheid om na 2025 wel elders te kunnen. Maar het moet in de buurt zijn. We blijven Luiks en Belgisch.’

Incognito

Twee weken terug. In het kantoor van Galler gaat de telefoon. Een stem zegt dat een dag later een belangrijk persoon op bezoek komt. Stefenatto weet niet wie het is.

De volgende ochtend wacht ze de gast op in Vaux-sous-Chèvremont. Stilaan gaat het licht schijnen. Er komen eerst enkele bodyguards. Dan stapt een man uit een wagen. Ze herkent hem. Het is de koning. Incognito komt hij en incognito wordt hij nog meer als Valérie hem in beschermende kledij heeft geholpen, met plastic overschoenen en ‘charlotte’ op het hoofd. De koning bezoekt de getroffen fabriek en luistert. Nadien vertrekt hij weer.