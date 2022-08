Lotus Bakeries heeft in het eerste halfjaar een omzet geboekt die 14 procent hoger lag dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de snelste groei in jaren. 'Indrukwekkend. Daar mogen we trots op zijn', aldus CEO Jan Boone. De Oost-Vlaamse koekjesbakker investeert dit en volgend jaar minstens 240 miljoen euro in het verhogen van de productiecapaciteit.