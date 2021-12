Maandenlange staking bij ontbijtgranenkoning Kellogg lijkt voorbij

De vakbonden en het ontbijtgranenbedrijf hebben een voorlopig akkoord bereikt over de loons- en arbeidsvoorwaarden voor de komende vijf jaar in de Verenigde Staten.

Hoewel Kellogg-vader Will Keith Kellogg bekendstond als een weldoener die naar eigen zeggen liever in mensen investeerde dan in winst, klagen de vakbonden dat het onder huidig CEO Steven A. Cahillane moeilijk werken is. Werkweken van 72 tot 84 uur zijn standaard en een nieuw systeem dat in 2015 ingevoerd werd, leidt ertoe dat er twee soorten werknemers zijn: anciens, die nog van allerlei voordelen kunnen genieten en nieuwe werknemers, die een derde minder betaald worden en niet vast in dienst kunnen komen.