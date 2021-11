McDonald's plant 50 nieuwe Belgische restaurants

McDonald's wil fors uitbreiden in België. Het investeert 192 miljoen euro in de uitbreiding van zijn aantal Belgische restaurants met de helft. McDonald's deed er 43 jaar over om 100 Belgische zaken te openen en wil daar in vijf jaar 50 aan toevoegen.

'De nieuwe zaken komen in het hele land', zegt Stijn Heytens, de topman van McDonald's België. 'Uit ons onderzoek blijkt dat er op veel locaties potentieel is.'

Nieuwe jobs

Met zijn nieuwe plannen gaat McDonald's nog een stap verder dan in de voorbije jaren. Dit jaar openden zes nieuwe zaken de deuren, in 2020 ging het om negen vestigingen. Het aantal personeelsleden steeg sinds 2015 door de nieuwe restaurants met bijna 2.500 .

McDonald's kondigt zijn plannen aan in moeilijke tijden. Net als andere horecazaken ziet het bedrijf af door de coronacrisis. Heytens wil niets kwijt over de financiële situatie van het bedrijf. 'Het jaar is nog niet ten einde en we zijn beursgenoteerd', zegt hij. Eerder zei het bedrijf dat de omzet en winst in 2020 daalde, maar dat McDonald's in België nog steeds winst maakte.