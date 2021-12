Rijkste Belg pompt miljoenen in digitale kruidenier

Eric Wittouck, de rijkste Belg, investeert enkele tientallen miljoenen dollars in Jumbotail. Dat is een van India's grootste digitale groothandels voor voeding en kruidenierswaren.

De Aziatische tak van Wittoucks investeringsmaatschappij Artal nam de leiding in een kapitaalronde van 85 miljoen dollar (75 miljoen euro) bij Jumbotail. Ook Ajax Capital, het vehikel van de omstreden Indiase ondernemer Ajay Gupta, legde geld op tafel.

Jumbotail gaat de verse middelen investeren in zijn technologisch platform en in de uitbreiding van zijn teams. Het bedrijf stelt zo'n 400 mensen tewerk. Het is de derde keer dat het geld ophaalt. In totaal stroomde sinds 2016 meer dan 125 miljoen dollar naar het bedrijf uit Bangalore.

Wittouck is deze maand behoorlijk actief. Vorige week deed hij mee aan een kapitaalronde van 100 miljoen dollar bij de eenhoorn ezCater.

Jumbotail doet vooral zaken met 'kirina'-winkels. Dat zijn kleine winkels van zelfstandige handelaars die het best te vergelijken zijn met onze nachtwinkels (al zijn ze overdag open). Het linkt via zijn digitale marktplaats ongeveer 150.000 zulke winkels in 38 steden in India met zo'n 2.000 consumentenmerken. Jumbotail is ook beperkt actief met zijn eigen winkelketen J24.

Cateraar

Wittouck is deze maand behoorlijk actief. Vorige week deed zijn investeringsmaatschappij Invus mee aan een kapitaalronde van 100 miljoen dollar bij de eenhoorn ezCater, een bedrijfscateraar. Het bedrijf uit Boston legt zich toe op voedingsoplossingen voor bedrijfsklanten. Het slaat de brug tussen bedrijven en meer dan 80.000 restaurants in de Verenigde Staten.

Wittouck, die zijn fortuin verdiende met Tiense Suiker, heeft een geraamd vermogen van 8 à 11 miljard euro en is een van de rijkste Belgen, zo niet de rijkste. De extreem discrete zakenman, die nooit met de pers praat, is bekend als de grootste aandeelhouder van de dieetconsultant WW International , die eerder Weight Watchers heette. Een van zijn medeaandeelhouders daar is de Amerikaanse televisiester Oprah Winfrey.