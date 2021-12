Sofindev-fonds timmert aan Europese voedingsgroothandel

Het investeringsfonds Sofindev stapt in Weidelco, een familiale Nederlandse groothandelaar aan de voedingssector. Die wordt in dezelfde groep ondergebracht met de Belgische participatie Group Claes. Dat moet de basis vormen voor een verdere Europese expansie.

Het Friese Weidelco is een toeleverancier van slagerijbenodigdheden, zoals verpakkingen, specerijen, reinigingsmiddelen, netten, kunstdarmen en apparatuur voor de voedingssector in Nederland. De groep zat tot nu toe in de handen van de familie Rolf en was alleen in Nederland actief. Ze heeft er vier vestigingen, in Leeuwarden, Zwolle, Tilburg en Sittard.

Sofindev investeert in het bedrijf via de vennootschap Foodpartners International, waarin het Belgische investeringsfonds ook zijn participatie Group Claes in onderbrengt. Claes heeft vergelijkbare activiteiten, met fabrieken in Beringen en Wommelgem, maar het is hoofdzakelijk gefocust op de Belgische markt. Sofindev werd midden 2018 hoofdaandeelhouder van de Limburgse groep. De twee families - Rolf en Claes - worden naast Sofindev aandeelhouder van het nieuwe geheel. Ze blijven allebei aan het roer staan van hun bedrijf.

De nieuwe, gecombineerde groep bedient met ruim 320 medewerkers meer dan 8.000 klanten en is goed voor een omzet van 140 miljoen euro. Ze wil haar stevige positie in de Benelux versterken en internationaal uitbreiden, zowel op eigen kracht als via overnames, laat Sofindev weten.

Vierde deal

Sofindev focuste aanvankelijk op België, maar richt zijn pijlen al een tijdje ook op Nederland. Het is onder meer aandeelhouder van Loyals, een Nederlands marketing- en communicatiebureau dat drijft op de snelle ontwikkeling van digitale diensten.

Weidelco is de vierde deal van Sofindev dit jaar. Het stapte deze zomer mee uit de dampkappenproducent Novy en investeerde deze herfst in Loyals. Vorige maand kocht de hoofdaandeelhouder van de dakbedekkings- en gevelspecialist Fedrus zijn twee financiële partners - waaronder Sofindev - uit.

Vijf fondsen

De private-equitygroep Sofindev richtte al vijf fondsen op. Het laatste kreeg eind 2019 zo’n 170 miljoen euro kapitaal mee. Dat geld komt onder andere van de historische investeerders - de Boël-holding Sofina, de familie Colruyt, de oprichters van Interparking (de familie De Clercq) en het Luxemburgse August Private Equity.