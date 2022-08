Eerste Belgische oogst van legale hennep voor cannabisolie

Tanguy du Monceau van de gelijknamige zakenfamilie heeft als eerste en voorlopig enige landbouwer in België legale hennep geoogst voor de productie van CBD of cannabisolie.

Voor alle duidelijkheid: de hennep of cannabis waarover het gaat, is volledig legaal. Het is een variant van de gewone hennepplant - wetenschappelijke naam: cannabis sativa - met een zeer laag gehalte THC, de psychoactieve stof van de op hennep gebaseerde drug waarvoor de plant het bekendst is.

Soms wordt gesproken over industriële hennep. Dat komt door de vele toepassingen van de variant zonder hallucinogene werking. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij graan kunnen van hennep veel meer bestanddelen worden gebruikt. Er kan onder meer textiel of papier van worden gemaakt of isolatie- en bouwmateriaal. De granen kunnen dienen als voeding. De CBD of cannabidiol biedt tal van mogelijkheden, zoals het gebruik in cosmetica, als gezondheidsmiddel of in voeding.

Revival

De jongste jaren kent industriële hennep, een plant die de mens al duizenden jaren gebruikt, een revival in het Westen. In Frankrijk zijn in enkele jaren tijd, met behulp van de invoering van duidelijke wetgeving en gedreven door de grote vraag naar CBD, honderden boeren begonnen met de teelt ervan voor de productie van CBD. In België staat de teelt nog in de kinderschoenen.

1 Hectare Tanguy du Monceau oogstte onlangs 1 hectare hennep, goed voor 30 kilo cannabisolie (CBD).

Met zijn project Canbe is Tanguy du Monceau de eerste en tot nader order enige landbouwer in ons land die pas zijn eerste oogst binnenhaalde voor de productie van CBD. Daar gingen meerdere jaren van zoeken en testen aan vooraf. Canbe begint wel bescheiden met 1 hectare oogst dit jaar. 'Sinds 2019 testten we op 1 tot 5 hectare. De opbrengst van de 1 hectare is zowat 1 ton grondstof, goed voor 30 kilo CBD voor gebruik in cosmetica.'

Verkoop

Canbe verkoopt de olie voorlopig alleen via de eigen website. 'Maar als het goed loopt, komen er eventueel andere verkooppunten bij', zegt du Monceau. Mogelijk zal hij ook andere toepassingen voor de hennep ontwikkelen, maar CBD is voorlopig de focus. Het is ook niet zo eenvoudig om dichtbij installaties te vinden om de planten te verwerken, zeker omdat enkele Waalse hennepprojecten de voorbije jaren faalden. Met IsoHemp is er wel een Waalse producent van isolatieblokken voor de bouw.

Du Monceau (42) is thuis in de materie en in zaken. Hij is landbouwingenieur en richtte de intussen verkochte consultant CO2logic op die bedrijven helpt CO2-neutraal te worden. Door zich te verdiepen in de combinatie landbouw en CO2 kwam hij bij hennep uit. De plant neemt tot 15 ton CO2 per hectare op, groeit goed, verbetert de bodem en kan het stellen zonder herbiciden of pesticiden. Ze is ook redelijk goed bestand tegen droogte.

Domaine de Bruant

Du Monceau leidt ook de familieboerderij Domaine de Bruant in de provincie Namen. Canbe is echter zijn eigen project op landbouwgrond in Bousval in Waals-Brabant. Tanguy du Monceau is een zoon van Diego du Monceau de Bergendal, tot voor kort voorzitter van de raad van bestuur van de bank ING België. De adellijke zakenfamilie is het bekendst van de vroegere retailgroep GIB, waarbij ze via een huwelijk met de familie Vaxelaire betrokken raakte. GIB leeft onder meer voort in de Carrefour-hypermarkten in ons land. De groep werd een tijd geleid door Yves du Monceau, de vader van Diego die ook lange tijd een vooraanstaand politicus was.