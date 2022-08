Verkoop Greenyard stijgt met 5 procent

Hoewel Greenyard erin slaagt zijn prijzen te verhogen en de droogte hem niet deert, geeft het bedrijf nog altijd geen winstverwachtingen voor dit boekjaar.

De beursgenoteerde groente- en fruitverwerker Greenyard boekte in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar 1,1 miljard euro omzet. Dat is op vergelijkbare basis 4,8 procent meer dan een jaar eerder.

De versafdeling, die onder andere Delhaize en Albert Heijn als klant heeft, groeide met 3,2 procent. Ze is met 982 miljoen euro omzet veruit de grootste bedrijfstak. De afdeling conserven- en diepvriesgroenten is goed voor 196 miljoen euro omzet, maar groeide met 14,2 procent veel harder.

Als de droogte aanhoudt, mogen we slechtere oogsten verwachten. Dennis Duinslaeger Investor relations Greenyard

Beide takken herstellen van corona, zegt Greenyard. De versafdeling slaagt er ook in klanten weg te pikken bij de concurrentie, want het marktaandeel van Greenyard steeg. De conserven- en diepsvriesgroentetak profiteerde van het feit dat mensen meer kant-en-klare maaltijden eten.

Droogte

Winstcijfers geeft het bedrijf traditiegetrouw niet na het eerste kwartaal. Daardoor is het moeilijk te beoordelen in welke mate Greenyard zijn stijgende kosten kan doorrekenen aan zijn klanten. Opvallend is wel dat de omzet van de versafdeling veel minder hard groeide dan de inflatie. 'Inflatie is maar een van de parameters', zegt woordvoerder Dennis Duinslaeger. 'De afdeling is ook afhankelijk van de productie en van de vraag en het aanbod.' Er was bijvoorbeeld een overaanbod aan druiven en avocado's.

Naast de inflatie - aangedreven door de nog altijd stijgende energieprijzen - is ook de droogte een bedreiging voor Greenyard. Al hindert het gebrek aan neerslag het bedrijf amper. 'Greenyard is vrij goed gediversifieerd in teeltregio’s over Europa', zegt Duinslaeger, verwijzend naar fabrieken in Polen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 'De jongste maanden was de productie goed, wat tot een goede voorraadopbouw heeft geleid.'

We geven geen prognose voor het huidige boekjaar. Marc Zwaaneveld CEO Greenyard

Toch houdt het bedrijf een slag om de arm. 'Als de droogte aanhoudt, mogen we slechtere oogsten verwachten.'

De turbulente tijden zetten het bedrijf eerder al aan voorzichtig te zijn met winstprognoses. 'We geven geen prognose voor het huidige boekjaar', zei CEO Marc Zwaaneveld in juni. 'De geopolitieke en economische context is zo onzeker is dat het onmogelijk te voorspellen is welke resultaten we dit jaar neerzetten.'