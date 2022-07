Wat begon met blenderexperimenten in de keuken en een businessplan van 8 euro per liter is anderhalf jaar en een kapitaalinjectie later te koop in de supermarkt: de plantaardige erwtenmelk van Tiptoh. ‘Onze melk heeft dezelfde voedingswaarden als koemelk, maar ze is ecologisch interessanter en allergievriendelijk.’